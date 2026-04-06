A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) Jundiaí, do Centro Paula Souza, organiza o 3° Simpósio de e-commerce nesta quinta-feira, dia 9 de abril de 2026, das 8h às 13h. O evento é semestral e já institucionalizado na Fatec Jundiaí. O tema desta edição é "Investimento em P&D e inovação com incentivos fiscais: panorama e prática". O público-alvo são empresas do setor de e-commerce e distribuição de carga, mas são bem-vindos todos os setores produtivos e de serviços.
O objetivo do simpósio é divulgar as oportunidades de financiar pesquisa com benefícios fiscais (Lei do bem, Lei da informática e outras formas de fomento), sensibilizando e estimulando este tipo de investimento, além de oferecer um amplo panorama dos mecanismos de financiamento e desmistificar a crença comum entre as empresas sobre a complexidade do processo.
Esta atividade é também estruturante para o credenciamento da Cadeia Produtiva Local (CPL) de e-commerce, que vem sendo formalizado junto à prefeitura e ao Sebrae, considerando que atividades de pesquisa aplicada são essenciais para caracterizar a governança do cluster (aglomerado).
Programação
O evento acontecerá na quinta-feira (9), das 8h às 13h, e prevê uma primeira palestra de especialista do Inova Paula Souza: panorâmica sobre as oportunidades de financiamento com incentivos fiscais. Em seguida, haverá o painel da Fundunesp: operacionalização do processo, com a visão da fundação interveniente. Na sequência, uma apresentação de um case de sucesso: projeto da Fatec Jundiaí com a Huawei. Para finalizar, uma intervenção da diretora do SPProduz, como testemunha da relevância da pesquisa na estruturação e desenvolvimento de um cluster.
O evento será presencial, mas também transmitido no canal do YouTube da Fatec Jundiaí. A inscrição é necessária, via QRCode do folder ou o link indicado.