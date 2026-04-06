A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) Jundiaí, do Centro Paula Souza, organiza o 3° Simpósio de e-commerce nesta quinta-feira, dia 9 de abril de 2026, das 8h às 13h. O evento é semestral e já institucionalizado na Fatec Jundiaí. O tema desta edição é "Investimento em P&D e inovação com incentivos fiscais: panorama e prática". O público-alvo são empresas do setor de e-commerce e distribuição de carga, mas são bem-vindos todos os setores produtivos e de serviços.

O objetivo do simpósio é divulgar as oportunidades de financiar pesquisa com benefícios fiscais (Lei do bem, Lei da informática e outras formas de fomento), sensibilizando e estimulando este tipo de investimento, além de oferecer um amplo panorama dos mecanismos de financiamento e desmistificar a crença comum entre as empresas sobre a complexidade do processo.

Esta atividade é também estruturante para o credenciamento da Cadeia Produtiva Local (CPL) de e-commerce, que vem sendo formalizado junto à prefeitura e ao Sebrae, considerando que atividades de pesquisa aplicada são essenciais para caracterizar a governança do cluster (aglomerado).

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