A Prefeitura de Jundiaí através da Assessoria de Políticas para Juventude, avançou na escuta ativa dos jovens com a realização da segunda oitiva para a revisão do Plano Municipal da Juventude (PMJ). O encontro reuniu cerca de 70 estudantes e jovens aprendizes do Senac, que contribuíram com propostas e sugestões para aprimorar as políticas públicas do município.

Antes do encontro, os alunos foram recebidos no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli, em um momento de escuta e aproximação com a juventude. Durante a recepção, ele destacou o Plano Municipal da Juventude como uma ferramenta estratégica para orientar as demandas e propostas dos jovens e reforçou a importância da participação ativa desse público. “Ouvir a juventude da nossa região e transformar essas ideias em políticas públicas é um compromisso do nosso governo. O Plano Municipal da Juventude é o caminho para isso”, afirmou Martinelli.

Durante a atividade, os participantes apresentaram ideias sobre temas como transporte, cultura, acesso a oportunidades e qualidade de vida, principalmente na área rural, pontos que impactam diretamente o dia a dia da juventude.