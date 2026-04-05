A Prefeitura de Jundiaí através da Assessoria de Políticas para Juventude, avançou na escuta ativa dos jovens com a realização da segunda oitiva para a revisão do Plano Municipal da Juventude (PMJ). O encontro reuniu cerca de 70 estudantes e jovens aprendizes do Senac, que contribuíram com propostas e sugestões para aprimorar as políticas públicas do município.
Antes do encontro, os alunos foram recebidos no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli, em um momento de escuta e aproximação com a juventude. Durante a recepção, ele destacou o Plano Municipal da Juventude como uma ferramenta estratégica para orientar as demandas e propostas dos jovens e reforçou a importância da participação ativa desse público. “Ouvir a juventude da nossa região e transformar essas ideias em políticas públicas é um compromisso do nosso governo. O Plano Municipal da Juventude é o caminho para isso”, afirmou Martinelli.
Durante a atividade, os participantes apresentaram ideias sobre temas como transporte, cultura, acesso a oportunidades e qualidade de vida, principalmente na área rural, pontos que impactam diretamente o dia a dia da juventude.
Para o estudante Enzo Barbeirato, a experiência reforça a importância da participação. “A gente trouxe várias ideias, foram 13 propostas. É muito bom ver que a nossa opinião é levada em consideração”, destacou. Já Tiago Junior chamou atenção para a importância desse alcance. “A gente falou sobre transporte, cultura e também sobre levar mais ações para bairros mais distantes. Isso faz diferença para quem vive nessas regiões”, afirmou.
Entre os destaques desta nova fase está a inclusão do eixo de Juventude e Sucessão Rural, além do olhar ampliado para jovens que vivem em bairros mais afastados do centro, fortalecendo a equidade no acesso às oportunidades. A participação também foi destacada pela jovem Maria Júlia Dias de Brito, que trouxe contribuições voltadas à população rural. “Ser ouvida faz a gente sentir que está contribuindo de verdade. A gente conhece a realidade e pode ajudar a melhorar a cidade”, disse.
Os jovens podem participar pela pesquisa online. (Clique Aqui)
As oitivas continuam nas próximas semanas em diferentes regiões da cidade, ampliando a participação e garantindo que mais jovens contribuam com a construção do Plano.