05 de abril de 2026
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CRIME

Balão é flagrado sendo solto à beira de pista em Jarinu

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Soltar balões é considerado crime ambiental no Brasil
Soltar balões é considerado crime ambiental no Brasil

Uma cena registrada por uma moradora de Jundiaí acende o alerta para um crime ambiental recorrente na região. A seguidora Jéssica Prado enviou à reportagem um vídeo que mostra um balão sendo solto às margens da pista, em Jarinu.

Segundo o relato, ela seguia para um compromisso quando flagrou o momento em que o artefato subia, aparentemente lançado de uma residência próxima à rodovia. A prática, apesar de comum em algumas épocas do ano, é proibida por lei.

Soltar balões é considerado crime ambiental no Brasil, com risco de incêndios em áreas urbanas, matas e até acidentes com aeronaves. A legislação prevê multa e detenção para os responsáveis.

Além dos danos ao meio ambiente, o ato coloca vidas em risco e mobiliza equipes de emergência. Autoridades orientam que casos como esse sejam denunciados aos órgãos competentes.

O registro reforça a importância da conscientização e da fiscalização para evitar ocorrências que podem causar grandes prejuízos e colocar a segurança pública em perigo.

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