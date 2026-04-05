Uma cena registrada por uma moradora de Jundiaí acende o alerta para um crime ambiental recorrente na região. A seguidora Jéssica Prado enviou à reportagem um vídeo que mostra um balão sendo solto às margens da pista, em Jarinu.

Segundo o relato, ela seguia para um compromisso quando flagrou o momento em que o artefato subia, aparentemente lançado de uma residência próxima à rodovia. A prática, apesar de comum em algumas épocas do ano, é proibida por lei.

Soltar balões é considerado crime ambiental no Brasil, com risco de incêndios em áreas urbanas, matas e até acidentes com aeronaves. A legislação prevê multa e detenção para os responsáveis.