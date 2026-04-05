Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, foram liberados R$ 87,8 mil em crédito por meio do Banco do Povo em 2026. O valor se soma aos R$ 535,8 mil disponibilizados ao longo de 2025. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com os municípios e visa apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda. Seu principal objetivo é oferecer acesso a recursos financeiros com condições facilitadas, incluindo taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento acessíveis, possibilitando investimentos nos negócios.

Na prática, o programa tem ajudado empreendedores a tirar projetos do papel ou ampliar suas atividades. É o caso de Jonathan Canturária Lopes, de 38 anos, que atua no ramo de coworking desde 2019, quando deixou o antigo trabalho no ramo de empresa de telefonia e resolveu empreender junto com a esposa. “São recursos que ajudam bastante, pois os juros são baixos. No Brasil, o histórico de juros é alto, então o Banco do Povo se diferencia nesse sentido e ajuda muito”, destacou.

Jonathan conta que acessou o crédito em duas ocasiões, totalizando cerca de R$ 42 mil. “Na primeira vez, utilizei para montar a segunda unidade. Já a segunda, neste ano, foi para melhorar o espaço, deixando mais confortável para os clientes”, explicou. Segundo ele, a rapidez na liberação também faz diferença: “É muito importante, principalmente para quem está começando”.