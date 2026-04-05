Entre pegadas imaginárias deixadas pela casa, risadas escondidas atrás do sofá e olhares curiosos à procura de pistas, a Páscoa ganha um novo significado quando vista pelos olhos das crianças. Mais do que o chocolate, é nesse cenário de brincadeiras simples e criativas que se constroem memórias afetivas, daquelas que ficam guardadas não nas embalagens coloridas, mas no tempo compartilhado em família.

Fernanda Rodrigues (39), professora, é mãe do Bento, de nove anos, e da Laura, de cinco anos. Ela conta que, desde que o primogênito era pequeno, as brincadeiras sempre foram uma tradição na família; só passaram por evoluções. “Antes eu fazia pegadas de papel, agora faço com amido, que fica mais fácil de limpar. Teve um ano também, quando o Bento era pequeno, que nós pintamos ovos de Páscoa e eu escondi, para ele procurar. Confesso que meus dotes artísticos não são muito bons, então a gente não fez mais desse jeito.”

Ela explica que o filho mais velho, ao contrário da caçula, não é fã de chocolate, então a procura pelos presentes do coelho sempre termina em coisas diferentes, como roupas, brinquedos e bichos de pelúcia — e um chocolatinho para agradar Laura.