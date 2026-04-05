Entre pegadas imaginárias deixadas pela casa, risadas escondidas atrás do sofá e olhares curiosos à procura de pistas, a Páscoa ganha um novo significado quando vista pelos olhos das crianças. Mais do que o chocolate, é nesse cenário de brincadeiras simples e criativas que se constroem memórias afetivas, daquelas que ficam guardadas não nas embalagens coloridas, mas no tempo compartilhado em família.
Fernanda Rodrigues (39), professora, é mãe do Bento, de nove anos, e da Laura, de cinco anos. Ela conta que, desde que o primogênito era pequeno, as brincadeiras sempre foram uma tradição na família; só passaram por evoluções. “Antes eu fazia pegadas de papel, agora faço com amido, que fica mais fácil de limpar. Teve um ano também, quando o Bento era pequeno, que nós pintamos ovos de Páscoa e eu escondi, para ele procurar. Confesso que meus dotes artísticos não são muito bons, então a gente não fez mais desse jeito.”
Ela explica que o filho mais velho, ao contrário da caçula, não é fã de chocolate, então a procura pelos presentes do coelho sempre termina em coisas diferentes, como roupas, brinquedos e bichos de pelúcia — e um chocolatinho para agradar Laura.
Os filhos de Fernanda Rodrigues, Bento e Laura, esperam ansiosos pela data
Algumas famílias, porém, procuram formas de elevar o nível da experiência. Daniela Galdino (34) é designer gráfica, artesã e proprietária de uma loja de papelaria personalizada. Há alguns anos, percebeu que as famílias não buscavam mais apenas produtos; buscavam experiências. Foi assim que decidiu desenvolver kits de caça aos ovos.
“A ideia é proporcionar diversão, imaginação e conexão, já que as famílias estão cada vez mais interessadas em criar momentos especiais dentro de casa. Acredito que a procura pela caça aos ovos tenha crescido pela praticidade, porque os kits já vêm estruturados, mas também por criar memórias afetivas”, explica Daniela.
Segundo ela, os kits possuem duas temáticas: a de Jesus, que conta sua história, e a do coelho. Além disso, existem três níveis diferentes, pensados para crianças de diversas idades. Para os mais novos, são apenas figuras e os pais precisam orientar durante o processo. Para os que já sabem ler, os kits trazem imagens e pistas. Por fim, para os mais velhos, as pistas vêm em forma de desafios de matemática, português, jogos de lógica, entre outros.
Sua xará, Daniela Vasconcellos (45), foi uma de suas clientes fiéis. Confeiteira e mãe de uma adolescente de quinze anos, Daniela ressalta que, no passado, os kits foram uma forma de incrementar a brincadeira. “No começo, eu tentava fazer algo por conta própria, mas as experiências eram muito improvisadas e estávamos estagnados com a falta de ideias. Os kits trouxeram criatividade e uma dinâmica envolvente para minha filha, para além do chocolate.”
Apesar da filha adolescente, Daniela Vasconcellos lembra das brincadeiras da infância
Independentemente de como são as brincadeiras, todas concordam que não se trata apenas da recompensa, mas do significado do momento compartilhado em família e da experiência como um todo. Para Daniela Galdino, o lúdico é essencial na infância. “É nessa fase que, através das brincadeiras, a criança aprende, imagina e se desenvolve. A caça aos ovos estimula habilidades importantes, como raciocínio, atenção, curiosidade e até autonomia.”
É uma experiência guardada na memória e passada de geração em geração. Daniela Vasconcellos não realiza mais essas brincadeiras com a filha, que, já crescida, não acredita mais no coelho da Páscoa. Porém, faz questão de reservar a data para um momento especial. “Sempre carreguei memórias das brincadeiras de Páscoa da minha própria infância, então queria replicar esse encantamento para minha filha. Depois que eles crescem, algumas tradições precisam mudar e evoluir. Hoje, nossa tradição é um café da manhã especial, que vira o pretexto perfeito para uma manhã de conversas e memórias.”
Fernanda afirma que a filha, empolgada, conta os dias para a chegada da Páscoa. É um sinal de que o esforço dos pais está surtindo efeito. “Espero que eles aguardem esses momentos em família, como os que eu guardei. Embora na minha casa não houvesse brincadeiras de Páscoa, nós estávamos sempre juntos, era um momento que nós almoçávamos na casa da minha avó, toda a família junta. É isso que eu espero que eles tenham.”
Para todas, esse é o verdadeiro significado da Páscoa: família, amor, esperança, união e memórias felizes — e as brincadeiras traduzem tudo isso.