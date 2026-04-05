De acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), em levantamento feito pelo JJ, Jundiaí já acumula 375 ocorrências neste ano, entre janeiro e fevereiro, relacionadas à subtração de telefones celulares. Os registros são de Roubo (art. 157), Furto (art. 155) e outros, como quando há um roubo de veículo, por exemplo, e um celular é levado junto. De acordo com os dados, são mais de seis celulares subtraídos por dia, cerca de um a cada quatro horas.
Apesar do número alto, a tendência é de queda neste tipo de registro. Ao considerar o primeiro bimestre de 2024, o de 2025 e o de 2025, houve queda ano a ano. Entre janeiro e fevereiro de 2024, Jundiaí teve 522 ocorrências de subtração de celular, sendo 168 de roubo, 203 de furto e 151 de outros tipos. No mesmo período, mas em 2025, foram 466 ocorrências, 174 de roubo, 183 de furto e 109 de outros tipos. Já neste ano, das 375 ocorrências, 114 foram de roubo, 141 de furto e 120 de outros tipos.
Quando analisados os anos de 2024 e 2025 completos, a tendência fica mais evidente. Nos 12 meses de 2024, Jundiaí registrou 2.372 casos no total, entre roubo (739), furto (1.004) e ocorrências de outras naturezas (629). Já no ano passado, o total caiu para 2.251, também entre roubo (616), furto (967) e ocorrências de outras naturezas (668).
Quando considerados os números mês a mês, no ano passado, dezembro concentrou o meio número de furtos, com 111 casos, em seguida vêm julho (108) e janeiro (103). Já os roubos, em 2025, têm grande concentração em janeiro (96), seguido por fevereiro (78) e março (59). No ano de 2024, não houve um padrão tão estabelecido, os furtos se concentraram mais em janeiro (114), seguido por abril (107) e março (106). Já a maioria dos roubos teve registro em fevereiro (104), seguido por novembro (92) e dezembro (68).
Comparativo
Ainda que os números levantem preocupação, são muito menores que os registrados na cidade de São Paulo, por exemplo, que tem população estimada em cerca de 12 milhões de pessoas e, em 2025, teve mais de 154.058 mil celulares roubados ou furtados, 17 por hora. O total é ligeiramente superior ao registrado no mesmo período 2024, quando 153.820 celulares foram roubados ou furtados na Capital.
Na divisão por população, um celular foi roubado ou furtado em São Paulo a cada 77,2 habitantes no ano de 2025. Em Jundiaí, considerando os números de roubos e furtos, um crime do tipo ocorreu a cada 1,2 mil habitantes no ano passado.
Segundo a SSP-SP, no entanto, neste ano, considerando o primeiro bimestre, os roubos de celulares caíram 20% na Capital paulista. Foram 8.430 ocorrências registradas no período, ante 10.587 no comparativo com 2025. Somente em fevereiro, o índice caiu 18,8%, de 5.172 para 4.202 ocorrências.