De acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), em levantamento feito pelo JJ, Jundiaí já acumula 375 ocorrências neste ano, entre janeiro e fevereiro, relacionadas à subtração de telefones celulares. Os registros são de Roubo (art. 157), Furto (art. 155) e outros, como quando há um roubo de veículo, por exemplo, e um celular é levado junto. De acordo com os dados, são mais de seis celulares subtraídos por dia, cerca de um a cada quatro horas.

Apesar do número alto, a tendência é de queda neste tipo de registro. Ao considerar o primeiro bimestre de 2024, o de 2025 e o de 2025, houve queda ano a ano. Entre janeiro e fevereiro de 2024, Jundiaí teve 522 ocorrências de subtração de celular, sendo 168 de roubo, 203 de furto e 151 de outros tipos. No mesmo período, mas em 2025, foram 466 ocorrências, 174 de roubo, 183 de furto e 109 de outros tipos. Já neste ano, das 375 ocorrências, 114 foram de roubo, 141 de furto e 120 de outros tipos.

Quando analisados os anos de 2024 e 2025 completos, a tendência fica mais evidente. Nos 12 meses de 2024, Jundiaí registrou 2.372 casos no total, entre roubo (739), furto (1.004) e ocorrências de outras naturezas (629). Já no ano passado, o total caiu para 2.251, também entre roubo (616), furto (967) e ocorrências de outras naturezas (668).