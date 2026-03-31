31 de março de 2026
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SEXTA-FEIRA SANTA

Encenação revive Paixão de Cristo na paróquia São José Operário

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Encenação acontece no CECE Benedito de Lima, a partir das 19h30
Encenação acontece no CECE Benedito de Lima, a partir das 19h30

A próxima sexta-feira (3/4) será marcada pela encenação da Via Sacra na paróquia São José Operário. Em sua 26ª edição, a paróquia irá refletir e retratar o julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos até sua crucificação e morte no Monte Calvário, culminando na gloriosa Ressurreição.

O evento será realizado na região do Retiro e é um dos maiores da cidade neste gênero. O momento conta com cerca de mil fiéis e conta com o trabalho voluntário de aproximadamente 100 jovens. Além disso, a Via Sacra é reconhecida pelo calendário municipal de Jundiaí, por meio da Lei 8393/15 e conta com o apoio da Prefeitura.

A encenação será realizada no CECE Benedito de Lima, Retiro, a partir das 19h30.

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