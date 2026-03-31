A Prefeitura de Jundiaí abre, entre 6 e 30 de abril, as inscrições para o Curso de Letramento e Iniciação Digital voltado a pessoas com 60 anos ou mais. Totalmente gratuito, o treinamento começa em maio e busca ampliar a autonomia dos idosos no uso de celulares, computadores e ferramentas digitais essenciais no dia a dia.
As aulas serão realizadas oferecidas no Cecco, na Vila Marlene, e estão abertas a moradores de toda a cidade, sem exigência de escolaridade ou local de residência. Ao todo, serão 10 turmas, com até oito alunos cada, garantindo atendimento personalizado e ritmo adequado de aprendizagem.
Para facilitar a absorção do conteúdo, as turmas terão apenas um encontro por dia, às segundas, quartas e sextas ou às terças e quintas, sempre às 14h ou 15h. Cada turma contará com 6 horas de aulas distribuídas ao longo das semanas, permitindo que os participantes pratiquem o conteúdo em casa e retornem com dúvidas.
O curso, ofertado pela Escola de Gestão Pública (EGP) com apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e da Assessoria da Pessoa Idosa, tem carga horária de quatro horas e foca na inclusão digital, no uso prático de smartphones e na segurança online, fatores que fortalecem a independência e a participação social dos idosos.
Além das aulas, os participantes poderão utilizar a internet e os equipamentos disponíveis no Cecco também fora dos dias de curso, ampliando as oportunidades de prática. A iniciativa contribui para o acesso a serviços públicos digitais, comunicação com familiares e até novas possibilidades de geração de renda.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas presencialmente, de 6 a 30 de abril, no Cecco, localizado à rua Benedito Sérgio de Oliveira, 220 – Vila Marlene. Outras informações podem ser obtidas por meio do número de telefone (11) 4589-0304.