A Prefeitura de Jundiaí abre, entre 6 e 30 de abril, as inscrições para o Curso de Letramento e Iniciação Digital voltado a pessoas com 60 anos ou mais. Totalmente gratuito, o treinamento começa em maio e busca ampliar a autonomia dos idosos no uso de celulares, computadores e ferramentas digitais essenciais no dia a dia.

As aulas serão realizadas oferecidas no Cecco, na Vila Marlene, e estão abertas a moradores de toda a cidade, sem exigência de escolaridade ou local de residência. Ao todo, serão 10 turmas, com até oito alunos cada, garantindo atendimento personalizado e ritmo adequado de aprendizagem.

Para facilitar a absorção do conteúdo, as turmas terão apenas um encontro por dia, às segundas, quartas e sextas ou às terças e quintas, sempre às 14h ou 15h. Cada turma contará com 6 horas de aulas distribuídas ao longo das semanas, permitindo que os participantes pratiquem o conteúdo em casa e retornem com dúvidas.