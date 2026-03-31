Estão abertas as inscrições para credenciamento de interessados em obter permissão para uso de espaço público no novo varejão do Vista Alegre. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, por meio do ‘Balcão Empreendedor’ até dia 6 de abril.

O chamamento público realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), prevê a ocupação de 10 vagas para comercialização de produtos como: legumes, verduras, frutas, caldo de cana, pastel, milho, laticínios, temperos, doces e bolos, churros, utilidades domésticas e produtor rural.

Durante a inscrição, o interessado no uso do espaço deverá anexar cópias de documentos atualizados como de identificação, CNPJ, comprovante de endereço, atestado de saúde ocupacional e atestado de antecedentes criminais. Aos produtores rurais fica exigido o envio de cópias do Cadastro Ambiental Rural (CAR), comprovante de endereço da Unidade de Produção Agrícola (UPA), matrícula do imóvel, relação de espécies cultivadas e outros.

Sorteio das vagas