Estão abertas as inscrições para credenciamento de interessados em obter permissão para uso de espaço público no novo varejão do Vista Alegre. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, por meio do ‘Balcão Empreendedor’ até dia 6 de abril.
O chamamento público realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), prevê a ocupação de 10 vagas para comercialização de produtos como: legumes, verduras, frutas, caldo de cana, pastel, milho, laticínios, temperos, doces e bolos, churros, utilidades domésticas e produtor rural.
Durante a inscrição, o interessado no uso do espaço deverá anexar cópias de documentos atualizados como de identificação, CNPJ, comprovante de endereço, atestado de saúde ocupacional e atestado de antecedentes criminais. Aos produtores rurais fica exigido o envio de cópias do Cadastro Ambiental Rural (CAR), comprovante de endereço da Unidade de Produção Agrícola (UPA), matrícula do imóvel, relação de espécies cultivadas e outros.
Sorteio das vagas
As vagas serão sorteadas no dia 13 de abril, às 14h, na Sala Multiuso do Paço Municipal, localizada na avenida da Liberdade, s/n – Jardim Botânico. A participação do permissionário no sorteio é obrigatória.
Caso haja mais de um interessado na mesma vaga, a definição será realizada por sorteio. Produtores rurais de Jundiaí terão prioridade nas vagas de hortifrutigranjeiros. Os permissionários selecionados devem iniciar as atividades no novo varejão a partir de 16 de maio, no CÉU das Artes Vista Alegre.
Outras informações podem ser conferidas no edital de chamamento público da SMAAT, publicado na Imprensa Oficial ou pelos contatos do Departamento de Abastecimento:
- E-mail - depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br;
- Telefone com WhatsApp - (11) 91656-8444.