O Ranking do Saneamento divulgado na última semana revela Jundiaí em posição de destaque entre os municípios com melhores índices de saneamento do país. A análise tem como base os dados de 2024. No recorte de cidades com até 500 mil habitantes, o município aparece na 11ª colocação nacional e 5ª posição no Estado de São Paulo. Quando observados os dados do recorte entre os 100 municípios mais populosos do Brasil, Jundiaí ocupa o 20° lugar.
Porém, segundo o Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí, a leitura dos dados tem sido analisada com cautela diante das mudanças metodológicas adotadas pelo Sistema Nacional de Informações e Saneamento (Sinisa). A nova metodologia leva em consideração apenas domicílios efetivamente conectados às redes públicas, com critérios mais rigorosos.
De acordo com a Dae, os números mostram que Jundiaí registra 98,57% de atendimento com rede de água e 96,56% com coleta de esgoto – índices próximos das metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento e que exigem planejamento contínuo para garantir abastecimento e coleta a longo prazo.
“Mais do que manter bons índices, nosso foco é preparar Jundiaí para o futuro. A cidade cresceu, novas demandas surgiram, e precisamos garantir que o sistema acompanhe esse ritmo, com planejamento e investimentos que assegurem o abastecimento e a qualidade dos serviços para a população”, afirma o diretor-presidente da Dae, Daniel Bocalão Júnior.
Investimentos à vista
Entre as ações planejadas pela Dae estão obras de ampliação da rede de esgoto em bairros como Poste, Traviú e Vale do Cebrantes, além de intervenções no sistema de abastecimento, como a construção de uma nova adutora no Castanho e um reservatório no Jardim Planalto, com capacidade de cinco milhões de litros.
A empresa também aposta em modernização e eficiência operacional, como a implantação de uma usina fotovoltaica, que deve contribuir para a redução de custos e maior sustentabilidade do sistema.