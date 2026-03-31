O Ranking do Saneamento divulgado na última semana revela Jundiaí em posição de destaque entre os municípios com melhores índices de saneamento do país. A análise tem como base os dados de 2024. No recorte de cidades com até 500 mil habitantes, o município aparece na 11ª colocação nacional e 5ª posição no Estado de São Paulo. Quando observados os dados do recorte entre os 100 municípios mais populosos do Brasil, Jundiaí ocupa o 20° lugar.

Porém, segundo o Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí, a leitura dos dados tem sido analisada com cautela diante das mudanças metodológicas adotadas pelo Sistema Nacional de Informações e Saneamento (Sinisa). A nova metodologia leva em consideração apenas domicílios efetivamente conectados às redes públicas, com critérios mais rigorosos.

De acordo com a Dae, os números mostram que Jundiaí registra 98,57% de atendimento com rede de água e 96,56% com coleta de esgoto – índices próximos das metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento e que exigem planejamento contínuo para garantir abastecimento e coleta a longo prazo.