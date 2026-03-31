Para que a população se programe adequadamente, a Prefeitura de Várzea Paulista divulga os horários de funcionamento no feriado prolongado da Paixão de Cristo. A sexta-feira (3) é o feriado municipal da Paixão de Cristo e a quinta-feira (2) é ponto facultativo da Quinta-feira Santa.
O Hospital Municipal Dr. Alcípio da Silva Oliveira Junior, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e os efetivos da Guarda Civil Municipal (GCM) e Unidade Gestora Municipal de Trânsito terão funcionamento normal, tanto no fim de semana, quanto no feriado e ponto facultativo.
A Defesa Civil (Unidades Gestoras de Saúde, Infraestrutura, Gestão Pública, Trânsito e a GCM) estará de plantão 24 horas. Para acioná-la, entre em contato com a GCM (telefones 153 ou 4596-7744).
O Ecoponto normalmente na quinta-feira e estará fechado no feriado e no sábado (4). No domingo, como já ocorre ao longo do ano, também não haverá expediente. A coleta de lixo domiciliar será feita nos mesmos dias, horários e locais que a população já conhece.
As outras estâncias finalizam os expedientes na quarta-feira (1º) e retomam o funcionamento na terça-feira (6), nos horários normais.