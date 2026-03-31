Na Semana Santa, período de maior consumo de peixes, as feiras livres de Jundiaí se consolidam como uma opção segura e de qualidade para a população. A prefeitura intensificou a fiscalização e promoveu treinamento específico para os feirantes, garantindo que os pescados comercializados sigam rigorosos padrões de higiene, armazenamento e conservação.
Durante toda a Quaresma, o mercado de pescados esteve aquecido na cidade, com aumento de até 35% nas vendas entre comerciantes licenciados. Para a Semana Santa, a expectativa é de crescimento adicional de pelo menos 15%, impulsionado pela tradição de consumo de peixe nesse período. Tilápia e merluza lideram a preferência dos consumidores.
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Feirante há anos na cidade, Evandro Bernardo destaca a importância da qualificação. “Essa é a melhor época do ano, as vendas aumentam muito. Mas a gente preza pela satisfação do cliente, e a qualidade do produto é essencial. O treinamento oferecido pela prefeitura reforça os cuidados do dia a dia e aumenta a confiança de quem compra”, afirma.
Consumidora assídua, Heloísa Bianchini também valoriza os cuidados. “A higiene é fundamental para a saúde. Aqui na feira, a gente consegue ver a manipulação do produto, além de encontrar preço e qualidade. Um peixe fresco faz toda a diferença, principalmente nessa época”, comenta.
As feiras livres acontecem em diversos bairros ao longo da semana. Também é possível adquirir pescados por meio do programa Pesca Econômica.
Onde encontrar pescados em Jundiaí:
Feiras livres:
Terça-feira: Centro, Jardim Sarapiranga e Jundiainópolis
Quarta-feira: Ponte São João
Quinta-feira: Anhangabaú e Vila Progresso
Sexta-feira: Vila Liberdade
Sábado: Parque Eloy Chaves, Vianello e Santa Gertrudes
Domingo: Vila Arens, Almerinda Chaves e Vila Hortolândia
Programa Pesca Econômica:
De terça a sábado, em diversos bairros, como Jardim do Lago, Santa Gertrudes, Fazenda Grande, Eloy Chaves, Colônia, Cecap, Agapeama e Nova Cidade Jardim, entre outros pontos estratégicos.