Na Semana Santa, período de maior consumo de peixes, as feiras livres de Jundiaí se consolidam como uma opção segura e de qualidade para a população. A prefeitura intensificou a fiscalização e promoveu treinamento específico para os feirantes, garantindo que os pescados comercializados sigam rigorosos padrões de higiene, armazenamento e conservação.

Durante toda a Quaresma, o mercado de pescados esteve aquecido na cidade, com aumento de até 35% nas vendas entre comerciantes licenciados. Para a Semana Santa, a expectativa é de crescimento adicional de pelo menos 15%, impulsionado pela tradição de consumo de peixe nesse período. Tilápia e merluza lideram a preferência dos consumidores.

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