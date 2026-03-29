A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), está com inscrições abertas para interessados em atuar nos Varejões Noturnos do município. O processo seletivo oferece cinco oportunidades de permissão de uso de área pública, voltadas à instalação de unidades comerciais em três pontos da cidade.

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

Varejão Noturno Argos: uma vaga para venda de produtos alimentícios de consumo imediato, uma vaga para venda de produtos alimentícios de mandioca e derivados; uma vaga para atividade de recreação infantil com cama elástica;

uma vaga para venda de produtos alimentícios de consumo imediato, uma vaga para venda de produtos alimentícios de mandioca e derivados; uma vaga para atividade de recreação infantil com cama elástica; Varejão Noturno Eloy Chaves: uma vaga para venda de produtos alimentícios de consumo imediato;

uma vaga para venda de produtos alimentícios de consumo imediato; Varejão Noturno Vila Hortolândia: uma vaga para recreação infantil com cama elástica.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas até o dia 6 de abril de 2026, às 23h59, exclusivamente pela plataforma Balcão do Empreendedor. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documentos de identificação, comprovante de endereço, atestado de saúde ocupacional, atestado de antecedentes criminais e CNPJ ativo.

Seleção e sorteio