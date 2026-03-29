A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), está com inscrições abertas para interessados em atuar nos Varejões Noturnos do município. O processo seletivo oferece cinco oportunidades de permissão de uso de área pública, voltadas à instalação de unidades comerciais em três pontos da cidade.
As vagas são distribuídas da seguinte forma:
- Varejão Noturno Argos: uma vaga para venda de produtos alimentícios de consumo imediato, uma vaga para venda de produtos alimentícios de mandioca e derivados; uma vaga para atividade de recreação infantil com cama elástica;
- Varejão Noturno Eloy Chaves: uma vaga para venda de produtos alimentícios de consumo imediato;
- Varejão Noturno Vila Hortolândia: uma vaga para recreação infantil com cama elástica.
Como participar
As inscrições devem ser realizadas até o dia 6 de abril de 2026, às 23h59, exclusivamente pela plataforma Balcão do Empreendedor. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documentos de identificação, comprovante de endereço, atestado de saúde ocupacional, atestado de antecedentes criminais e CNPJ ativo.
Seleção e sorteio
Após a análise da documentação, caso haja mais de um inscrito por vaga, será realizado sorteio público no dia 13 de abril de 2025, às 14h, na Sala Multiuso do Paço Municipal, que fica na avenida da Liberdade, s/n – Jardim Botânico. A participação do permissionário no sorteio é obrigatória.
O edital de chamamento público da Smaat pode ser consultado na edição da Imprensa Oficial de 20 de março de 2026. Mais informações podem ser obtidas pelos contatos do Departamento de Abastecimento: e-mail depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br ou telefone com WhatsApp (11) 91656-8444.