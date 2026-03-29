Você já se perguntou se o peso da balança de algum estabelecimento está correto? É o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) quem realiza esse controle. Nesta semana, as feiras livres de Jundiaí recebem uma ação inédita do Instituto, voltada à orientação dos permissionários (feirantes), em parceria com a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. A iniciativa tem como objetivo garantir boas práticas na pesagem dos produtos e assegurar que o consumidor pague exatamente pelo que está adquirindo.

Durante as visitas, os fiscais avaliam itens como lacres, nivelamento, estado de conservação, limpeza e possíveis erros de medição das balanças, além de orientar sobre a rotina correta de uso dos equipamentos e a margem de tolerância permitida. Também é verificada a presença do selo do Inmetro, que certifica a regularidade dos instrumentos.

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