Você já se perguntou se o peso da balança de algum estabelecimento está correto? É o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) quem realiza esse controle. Nesta semana, as feiras livres de Jundiaí recebem uma ação inédita do Instituto, voltada à orientação dos permissionários (feirantes), em parceria com a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. A iniciativa tem como objetivo garantir boas práticas na pesagem dos produtos e assegurar que o consumidor pague exatamente pelo que está adquirindo.
Durante as visitas, os fiscais avaliam itens como lacres, nivelamento, estado de conservação, limpeza e possíveis erros de medição das balanças, além de orientar sobre a rotina correta de uso dos equipamentos e a margem de tolerância permitida. Também é verificada a presença do selo do Inmetro, que certifica a regularidade dos instrumentos.
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Além do trabalho educativo, os feirantes receberam um manual com orientações práticas sobre o uso correto das balanças no dia a dia. “É importante porque traz confiança para quem compra e tranquilidade para quem vende. Estando tudo dentro da legalidade, facilita o nosso trabalho e dá mais clareza para o consumidor”, destacou o permissionário Renato Oliveira.
De acordo com o delegado regional do Ipem-SP, Rogério Nogueira da Silva, a iniciativa faz parte de um cronograma estratégico do órgão no interior paulista. “A ação é voltada para orientação e educação para o consumo, promovendo boas práticas na pesagem para que haja uma relação justa tanto para o consumidor quanto para o feirante”, explicou. Em junho, o Ipem-SP retornará a Jundiaí para realizar a aferição das balanças no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva.