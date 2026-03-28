No estudo, os ratos foram submetidos a um protocolo de oito semanas de treinamento, com sessões diárias de 60 minutos, cinco vezes por semana. Eles foram divididos em três grupos: os que não treinaram, os que realizaram apenas o treinamento de corrida e os que fizeram só o de natação. Como as duas modalidades são muito diferentes, a comparação entre os treinos não foi feita pela velocidade atingida dos animais, mas pela intensidade relativa do esforço, medida pelo consumo máximo de oxigênio (VO2 máximo) – indicador que avalia a capacidade do corpo de captar, transportar e utilizar oxigênio durante a atividade física.

Resultados

De acordo com os resultados, corrida e natação melhoraram a aptidão física de forma semelhante: entre os primeiros treinos e o último houve o mesmo ganho, de mais de 5% do VO2 máximo. No entanto, apenas a natação promoveu mudanças estruturais significativas no coração, como aumento da massa cardíaca e do ventrículo esquerdo, enquanto a corrida não apresentou diferenças relevantes em relação aos animais sedentários.

“A escolha da modalidade pelas pessoas depende muito de gosto, aptidão e prazer individual. Mas nossos resultados mostram que a natação pode ter impacto especial em situações de recuperação do miocárdio, reabilitação cardíaca e, sobretudo, em pesquisas científicas. Isso também é relevante porque estudos sobre exercícios aeróbicos costumam usar corrida e natação de forma indiscriminada e agora sabemos que os efeitos não são iguais”, explica Serra.