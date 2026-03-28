Três policiais aposentados dos Estados Unidos visitaram, nesta semana, o Canil da Guarda Municipal de Jundiaí e acompanharam demonstrações operacionais da unidade. A agenda incluiu simulações de imobilização e de detecção de drogas com os cães, além da apresentação da estrutura do local. Os visitantes foram recebidos pelo secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, e pelo inspetor-chefe do Canil, Adilson Marestoni.

Durante a visita, um dos policiais participou de uma simulação de abordagem com uso de equipamento de proteção, enquanto outra atividade reproduziu o trabalho dos cães na identificação de entorpecentes. As ações fazem parte da rotina de treinamentos do Canil, que atua em diferentes frentes operacionais no município.

Os visitantes destacaram aspectos da estrutura e do funcionamento da unidade, como a organização dos espaços, as condições de higiene e o acompanhamento veterinário dos animais. Também mencionaram o envolvimento dos agentes nas atividades desenvolvidas no local.