Devido a uma manutenção preventiva, a Linha 7-Rubi sofrerá alteração na operação no próximo domingo (29). A manutenção será realizada durante todo o período de circulação, 4h às meia-noite, e os trens vão circular em via única no trecho entre as estações Perus e Caieiras.

A medida é necessária para viabilizar os trabalhos técnicos na infraestrutura, garantindo a manutenção da segurança operacional e a confiabilidade do sistema.

O embarque e desembarque de passageiros ocorrerão na mesma plataforma em ambos os sentidos nas duas estações. Durante a operação comercial, os intervalos serão de 15 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora e de 30 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí. Para seguir viagem, o passageiro deerá trocar de trem na estação Vila Aurora.