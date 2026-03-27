A Guarda Municipal de Jundiaí, juntamente com outros 11 municípios, assinou a adesão ao programa ‘Município Mais Seguro’, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O programa garante investimentos de R$ 171 milhões para o fortalecimento das Guardas Civis Municipais de todo o Brasil. Como parte deste investimento, a Guarda de Jundiaí receberá 130 armas de incapacitação neuromuscular – choque - e 423 espargidores - gás de pimenta.

O próximo passo da parceria será o treinamento técnico dos agentes, que será realizado por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).