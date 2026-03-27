A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia promoveu nessa quinta-feira (26) mais uma edição do programa ‘Emprego da Gente’. A iniciativa realizada no Centro de

Integração da Ciadania (CIC), no Cecap, reuniu empresas e trabalhadores em busca de trabalho em um só espaço.

Promovido por meio do programa ‘Desenvolve +, no eixo Emprega +’, o mutirão apresentou aos interessados oportunidades em diversas áreas e níveis de formação. Somente pela manhã, 103 pessoas participaram de processos seletivos, gerando 190 entrevistas, já que muitos candidatos puderam conversar com mais de uma empresa.

Em alguns casos, candidatos às vagas já saíram encaminhados para exames médicos ou testes práticos, etapa final antes da contratação. A iniciativa tem impacto na vida de quem está tentando a primeira oportunidade no mercado de trabalho e também na vida de quem já tem longa trajetória profissional.