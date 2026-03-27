Técnicos da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), junto com soldados do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea (GAAAe), percorreram 800 imóveis de diversos bairros do município, orientando moradores, vistoriando quintais e eliminando possíveis criadouros do mosquito transmissor das arboviroses urbanas.

Um recipiente, mesmo pequeno, pode acumular água e, mesmo em quantidade mínima, se tornar um criadouro do Aedes aegypti. Checar esses objetos comuns que podem contribuir para a proliferação da dengue foi o objetivo do primeiro dia de ação da campanha “Xô Dengue”, na manhã desta quinta-feira (26).

Marli Aparecida Poltronieri mora no Tamoio e aprovou a visita em sua residência, onde cuida bem de seu quintal. “Está tudo seco, mas infelizmente não é todo mundo que colabora. Essa ação é muito importante porque é um cuidado para todos nós”, disse.

Na região, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) também atua com caminhão para o recolhimento de materiais inservíveis deixados pelos moradores, como pneus, recipientes plásticos e outros objetos que possam acumular água. A ação prossegue nesta sexta (27) no Tarumã.

A mobilização faz parte de uma força-tarefa que envolve diferentes setores da prefeitura, com o objetivo de ampliar o alcance das ações de prevenção e controle das arboviroses urbanas. Durante os dois dias de operação, as equipes atuam com vistorias, orientação direta à população e eliminação de focos do mosquito.