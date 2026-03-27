A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), recebeu na tarde desta quarta-feira (25) uma comissão formada por seis motofretistas para conversar sobre a obrigatoriedade de um curso de formação determinada pela Lei 12.009, de 2009, e a Resolução 943/2022, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para todos que utilizam a motocicleta como ferramenta de trabalho. A legislação regulamenta o transporte de motofrete, tanto de passageiros quanto de carga. Atualmente, o curso é oferecido de forma on-line pelo Detran.

Durante a reunião, a comissão relatou dificuldades técnicas para acessar o curso de formação obrigatório, que é oferecido on-line. Embora a prefeitura não tenha competência legal para alterar normas nacionais de trânsito, a secretária Municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, prontificou-se a atuar como integradora e facilitadora.

“Estamos à disposição para auxiliar nas tratativas junto ao Detran-SP, garantindo que o profissional de Jundiaí tenha o suporte necessário para trabalhar dentro da legalidade com o menor impacto burocrático possível”, explicou.