Ainda assim, os números ainda têm divergências. Neste ano, a RMJ teve 453 entradas e 388 saídas da fila. Também neste ano, foram julgados 497 pedidos, o que tende a reduzir a demanda represada, mas nem todos têm procedência, improcedência ou acordos, há casos sem mérito, quando o juiz não analisa se há mérito para a aposentadoria ou auxílio e encerra o processo por uma questão técnica ou processual.

De acordo com informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Jundiaí tem 13.050 pessoas judicializadas na fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) neste ano. O número é menor do que o observado em anos anteriores, visto que 2025 terminou com 13.725 casos pendentes, 2024 terminou com 14.961 e 2023, em um auge, tinha 17.236. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), também há queda. São 14.381 pendências neste ano, mas em 2023 eram 18.618, sendo Jundiaí, a gerência do INSS da região, o município que concentra mais casos.

A taxa de congestionamento bruta, ou seja, casos que permanecem pendentes de solução ao final do período-base em relação ao total de tramitações em um ano, é de 59,38% neste ano na RMJ. Em setembro de 2023, chegou a 77,8%. Na região, o tempo médio entre o início do processo e o primeiro julgamento é de 486 dias (cerca de 1 ano e 4 meses). O tempo médio entre o início do processo e a primeira baixa é de 657 dias (quase 1 ano e 10 meses).

E a fila tende a crescer a cada ano caso não haja mutirões, por conta do número de novos processos que chegam à Justiça. Se em 2023 foram 6.812 novos casos de Previdência da RMJ, em 2024 o número teve leve queda para 6.772, em 2025 foi a 7.227 e, neste ano, já foram 453 apenas em janeiro. Os assuntos com mais pedidos neste ano são auxílio-acidente (98), aposentadoria por tempo de contribuição (87), auxílio por incapacidade temporária (66), aposentadoria por incapacidade permanente (61) e pessoa com deficiência (45). Além desses, há pedidos de pensão por morte e aposentadoria especial, por exemplo.

Bola de neve?

A fim de que a situação da Previdência não piore e a fila seja reduzida, o INSS tem adotado algumas medidas. Neste fim de semana, Jundiaí tem um mutirão de atendimentos, com mais de 500 vagas disponíveis para perícia médica e avaliação social. Os atendimentos são voltados principalmente à análise de benefícios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).