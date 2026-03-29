De acordo com informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Jundiaí tem 13.050 pessoas judicializadas na fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) neste ano. O número é menor do que o observado em anos anteriores, visto que 2025 terminou com 13.725 casos pendentes, 2024 terminou com 14.961 e 2023, em um auge, tinha 17.236. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), também há queda. São 14.381 pendências neste ano, mas em 2023 eram 18.618, sendo Jundiaí, a gerência do INSS da região, o município que concentra mais casos.
Ainda assim, os números ainda têm divergências. Neste ano, a RMJ teve 453 entradas e 388 saídas da fila. Também neste ano, foram julgados 497 pedidos, o que tende a reduzir a demanda represada, mas nem todos têm procedência, improcedência ou acordos, há casos sem mérito, quando o juiz não analisa se há mérito para a aposentadoria ou auxílio e encerra o processo por uma questão técnica ou processual.
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A taxa de congestionamento bruta, ou seja, casos que permanecem pendentes de solução ao final do período-base em relação ao total de tramitações em um ano, é de 59,38% neste ano na RMJ. Em setembro de 2023, chegou a 77,8%. Na região, o tempo médio entre o início do processo e o primeiro julgamento é de 486 dias (cerca de 1 ano e 4 meses). O tempo médio entre o início do processo e a primeira baixa é de 657 dias (quase 1 ano e 10 meses).
E a fila tende a crescer a cada ano caso não haja mutirões, por conta do número de novos processos que chegam à Justiça. Se em 2023 foram 6.812 novos casos de Previdência da RMJ, em 2024 o número teve leve queda para 6.772, em 2025 foi a 7.227 e, neste ano, já foram 453 apenas em janeiro. Os assuntos com mais pedidos neste ano são auxílio-acidente (98), aposentadoria por tempo de contribuição (87), auxílio por incapacidade temporária (66), aposentadoria por incapacidade permanente (61) e pessoa com deficiência (45). Além desses, há pedidos de pensão por morte e aposentadoria especial, por exemplo.
Bola de neve?
A fim de que a situação da Previdência não piore e a fila seja reduzida, o INSS tem adotado algumas medidas. Neste fim de semana, Jundiaí tem um mutirão de atendimentos, com mais de 500 vagas disponíveis para perícia médica e avaliação social. Os atendimentos são voltados principalmente à análise de benefícios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).
Recentemente, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse que a pasta tem planos para diminuir a fila de pedidos, que está em torno de 3 milhões no país. Para o ministro, há dificuldades em atender todas as solicitações feitas por segurados no país com a entrada de 1,3 milhão de pedidos mensais.
Entre as ações previstas, há o novo Atestmed, que passa a oferecer perícia do auxílio-doença mais detalhada a distância, sem que o segurado precise passar pela perícia médica presencial. A meta é atingir ao menos 500 mil beneficiários em um ano. Queiroz também ressaltou a contratação de 500 novos médicos peritos da Previdência, que foram convocados em setembro do ano passado, depois de concurso público.
No plano de conter a fila, outra aposta é o pagamento de bônus a servidores por meio do Programa de Gerenciamento de Benefício (PGB), para que destravem os pedidos de benefícios. O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, na mesma ocasião, o Fórum Regional da Seguridade Social para as Américas, declarou que o instituto enfrenta falta de servidores. Segundo ele, em 2022, havia 36 mil funcionários públicos e, em 2025, esse número caiu para 18 mil, o que dificulta ainda mais o atendimento às demandas.