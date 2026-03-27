A educação de Jundiaí se destaca com o programa Escola da Gente, estruturado nos pilares Ambiental, Social e de Governança. Recentemente, o município conquistou importantes reconhecimentos, como o Prêmio de Excelência Educacional, por meio do programa Alfabetiza Juntos SP, do Governo do Estado de São Paulo, e o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. Focado no avanço da qualidade de ensino, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, conheceu nesta semana uma nova referência na área: o projeto Gigantinhos.

Desenvolvido em Maceió, o Gigantinhos é um modelo educacional inovador e bilíngue. Cada unidade foi construída em apenas 10 meses e conta com telemedicina, consultório odontológico, todas as salas climatizadas e seis refeições diárias para os alunos. Em cinco anos, já foram entregues 13 unidades, reduzindo o déficit por vagas e ampliando a capacidade de atendimento de 9 mil crianças, em 2020, para mais de 21 mil em 2026.