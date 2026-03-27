A educação de Jundiaí se destaca com o programa Escola da Gente, estruturado nos pilares Ambiental, Social e de Governança. Recentemente, o município conquistou importantes reconhecimentos, como o Prêmio de Excelência Educacional, por meio do programa Alfabetiza Juntos SP, do Governo do Estado de São Paulo, e o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. Focado no avanço da qualidade de ensino, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, conheceu nesta semana uma nova referência na área: o projeto Gigantinhos.
Desenvolvido em Maceió, o Gigantinhos é um modelo educacional inovador e bilíngue. Cada unidade foi construída em apenas 10 meses e conta com telemedicina, consultório odontológico, todas as salas climatizadas e seis refeições diárias para os alunos. Em cinco anos, já foram entregues 13 unidades, reduzindo o déficit por vagas e ampliando a capacidade de atendimento de 9 mil crianças, em 2020, para mais de 21 mil em 2026.
Segundo Martinelli, conhecer iniciativas como essa contribui para aprimorar as políticas públicas do município. “Com foco na primeira infância, o projeto amplia o acesso às creches, fortalece a rede municipal e garante às crianças cuidado, proteção e estímulos adequados desde os primeiros anos. Estamos estudando como parcerias inteligentes podem modernizar nossas estruturas escolares e ampliar o atendimento integral, assegurando que a educação de Jundiaí siga evoluindo com excelência e acesso para todos.”
Acompanhado da secretária adjunta de Educação, Janete Marini, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila Martinelli, a comitiva foi recebida pelo secretário de Educação, Rogério Lima, e visitaram unidades nos bairros de Garça Torta, Antares e Novo Jardim.
“Estamos de portas abertas para compartilhar toda a experiência que temos em Maceió, com educação bilíngue, em tempo integral, seis refeições diárias, atendimento odontológico e vacinação. É muito satisfatório receber amigos de todo o Brasil para conhecer o projeto”, declarou Rogério Lima.