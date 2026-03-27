27 de março de 2026
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AGENDA CULTURAL

Programação anima Jundiaí no fim de semana

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Atrações ocupam diversos espaços públicos de Jundiaí
Atrações ocupam diversos espaços públicos de Jundiaí

Jundiaí terá um fim de semana repleto de atrações para todos os tipos de públicos. Exposições, oficinas, música, eventos ao ar livre e atividades para a família movimentam a cidade entre esta sexta (27) e o próximo domingo (29). A programação reúne opções gratuitas e pagas em diferentes pontos culturais, oferecendo varias experiências para quem quer aproveitar o tempo livre e explorar a cena cultural local:

Sexta-feira - 27/03

Exposição Zumbiteca
Local: Biblioteca Municipal Nelson Foot
Horário: 9h às 18h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 31 de março

Exposição do Coletivo Preta Eu
Local: Complexo Arcos
Horário: 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 31 de março

10ª edição do Festeju - Cena amadora
A cavaleira, Grupo Bota Fulô
Local: Centro das Artes – Saguão
Horário: 18h
Evento gratuito!

10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Cena ‘Temporal’, Cia de Teatro de Jundiaí
Local: Centro das Artes - Saguão
Horário: 19h30
Evento gratuito!

10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Gabri [Elas], Coletivo Mulheres da Vida
Local: Centro das Artes – Sala Josette Feres
Horário: 20h
Evento gratuito!

Sábado - 28/03

Oficinas de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 10h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!

A bola da vez – contação de histórias – Cia Horizonte de Artes
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 11h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!

Exposição Tao Sigulda, um alquimista do século XX
Local: Pinacoteca de Jundiaí
Horário: 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até este sábado (28)

Aula de ritmos – com educadores do Sesc
Local: Sala de ginástica multifuncional do Sesc
Horário: 15h
Evento gratuito!

Sarau do Binho
Local: Área de convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!

Ópera do Malandro - Paiol Produções
Local: Teatro Polytheama - teatro musical
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama

10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Cena ‘A Dança’, Cia de Teatro de Jundiaí
Local: Centro das Artes – Saguão
Horário: 19h30
Evento gratuito!

10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Seu Zé – Uma peça ritual de teatro, Grupo Axé Deles
Local: Centro das Artes – Sala Glória Rocha
Horário: 20h
Evento gratuito!

Domingo - 22/03

Que bruxa é essa? – com Cia Arlekim
Local: Biblioteca do Sesc
Horário: 11h
Evento gratuito!

Dança de salão / gafieira – com Jéssica Leopoldo e Jefferson Aquino
Local: Sala de ginástica multifuncional do Sesc
Horário: 15h
Evento gratuito!

Harry Potter in Concert – Orquestra Filarmônica de Jundiaí
Local: Teatro Polytheama
Horário: 16h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama

Todo Domingo um Som – Rodrigo Régis, brasilidades
Local: Área de convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!

10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Cena ‘Fim do mundo’, Cia de Teatro de Jundiaí
Local: Centro das Artes – Saguão
Horário: 18h30
Evento gratuito!

10ª edição do Festeju - Cena estudantil
O sonho de um homem ridículo, Cia de Teatro Práxis - Religarte
Local: Centro das Artes – Sala Glória Rocha
Horário: 19h
Evento gratuito!

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