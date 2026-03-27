Jundiaí terá um fim de semana repleto de atrações para todos os tipos de públicos. Exposições, oficinas, música, eventos ao ar livre e atividades para a família movimentam a cidade entre esta sexta (27) e o próximo domingo (29). A programação reúne opções gratuitas e pagas em diferentes pontos culturais, oferecendo varias experiências para quem quer aproveitar o tempo livre e explorar a cena cultural local:

Sexta-feira - 27/03

Exposição Zumbiteca

Local: Biblioteca Municipal Nelson Foot

Horário: 9h às 18h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação até 31 de março

Exposição do Coletivo Preta Eu

Local: Complexo Arcos

Horário: 10h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação até 31 de março