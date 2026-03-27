Jundiaí terá um fim de semana repleto de atrações para todos os tipos de públicos. Exposições, oficinas, música, eventos ao ar livre e atividades para a família movimentam a cidade entre esta sexta (27) e o próximo domingo (29). A programação reúne opções gratuitas e pagas em diferentes pontos culturais, oferecendo varias experiências para quem quer aproveitar o tempo livre e explorar a cena cultural local:
Sexta-feira - 27/03
Exposição Zumbiteca
Local: Biblioteca Municipal Nelson Foot
Horário: 9h às 18h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 31 de março
Exposição do Coletivo Preta Eu
Local: Complexo Arcos
Horário: 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 31 de março
10ª edição do Festeju - Cena amadora
A cavaleira, Grupo Bota Fulô
Local: Centro das Artes – Saguão
Horário: 18h
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Cena ‘Temporal’, Cia de Teatro de Jundiaí
Local: Centro das Artes - Saguão
Horário: 19h30
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Gabri [Elas], Coletivo Mulheres da Vida
Local: Centro das Artes – Sala Josette Feres
Horário: 20h
Evento gratuito!
Sábado - 28/03
Oficinas de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 10h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
A bola da vez – contação de histórias – Cia Horizonte de Artes
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 11h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
Exposição Tao Sigulda, um alquimista do século XX
Local: Pinacoteca de Jundiaí
Horário: 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até este sábado (28)
Aula de ritmos – com educadores do Sesc
Local: Sala de ginástica multifuncional do Sesc
Horário: 15h
Evento gratuito!
Sarau do Binho
Local: Área de convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!
Ópera do Malandro - Paiol Produções
Local: Teatro Polytheama - teatro musical
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Cena ‘A Dança’, Cia de Teatro de Jundiaí
Local: Centro das Artes – Saguão
Horário: 19h30
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Seu Zé – Uma peça ritual de teatro, Grupo Axé Deles
Local: Centro das Artes – Sala Glória Rocha
Horário: 20h
Evento gratuito!
Domingo - 22/03
Que bruxa é essa? – com Cia Arlekim
Local: Biblioteca do Sesc
Horário: 11h
Evento gratuito!
Dança de salão / gafieira – com Jéssica Leopoldo e Jefferson Aquino
Local: Sala de ginástica multifuncional do Sesc
Horário: 15h
Evento gratuito!
Harry Potter in Concert – Orquestra Filarmônica de Jundiaí
Local: Teatro Polytheama
Horário: 16h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Todo Domingo um Som – Rodrigo Régis, brasilidades
Local: Área de convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Cena ‘Fim do mundo’, Cia de Teatro de Jundiaí
Local: Centro das Artes – Saguão
Horário: 18h30
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
O sonho de um homem ridículo, Cia de Teatro Práxis - Religarte
Local: Centro das Artes – Sala Glória Rocha
Horário: 19h
Evento gratuito!