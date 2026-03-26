27 de março de 2026
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TRANSPORTE PÚBLICO

Viação Jundiaiense fica ainda mais perto de vencer licitação

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A empresa participa da licitação de concessão do transporte público de Jundiaí
A empresa participa da licitação de concessão do transporte público de Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), publicou na Imprensa Oficial desta quinta-feira (26) o ato de classificação e julgamento do plano de negócios da Viação Jundiaiense Ltda. A empresa participa da licitação de concessão do transporte público de Jundiaí.

O próximo passo é a apresentação de novos documentos pela empresa até a sessão pública, que ocorre às 10h do dia 7 de abril, no Paço Municipal. A partir daí, a Prefeitura terá mais alguns dias para analisar os documentos até o anúncio do nome da empresa vencedora do processo licitatório, que ocorrerá em breve.

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A empresas Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda e a Rápido Sumaré Ltda. Foram classificadas as três concorrentes com as menores Tarifas de Remuneração. A empresa que apresentou o melhor índice foi a Viação Jundiaiense Ltda.

A empresa vencedora deverá renovar e aumentar a frota, além de focar na melhora do atendimento à população, maior pontualidade, regularidade, dentre outros critérios. Estes são alguns padrões que a nova concessão exige na operação do transporte público em Jundiaí.

A previsão é que a frota operacional da cidade chegue a 244 ônibus, ampliando o atendimento aos cerca de 90 mil passageiros transportados diariamente no município.

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