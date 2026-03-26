A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), publicou na Imprensa Oficial desta quinta-feira (26) o ato de classificação e julgamento do plano de negócios da Viação Jundiaiense Ltda. A empresa participa da licitação de concessão do transporte público de Jundiaí.

O próximo passo é a apresentação de novos documentos pela empresa até a sessão pública, que ocorre às 10h do dia 7 de abril, no Paço Municipal. A partir daí, a Prefeitura terá mais alguns dias para analisar os documentos até o anúncio do nome da empresa vencedora do processo licitatório, que ocorrerá em breve.

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