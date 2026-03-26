No início desta semana, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli se reunião com conselheiros de saúde, moradores e funcionários da Clínica da Família I e II do Almerinda Chaves para ouvir de perto as demandas e avançar em melhorias para o atendimento na região.

Entre os pontos destacados, estão melhorias na ambiência, fundamentais para garantir melhores condições de trabalho às equipes e mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes. O prefeito reforçou que a escuta ativa e o contato com a população são fundamentais para aprimorar os serviços de saúde.

“Nosso compromisso é manter um diálogo aberto e permanente com a população e com quem utiliza a rede. Os conselheiros têm um papel importante nesse processo, porque trazem a realidade do dia a dia das unidades, e é a partir dessa escuta que conseguimos planejar e avançar em melhorias que impactem a experiência do usuário e a qualidade do atendimento em todos os territórios”, afirmou.