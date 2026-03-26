A Câmara Municipal de Jundiaí está com inscrições abertas para participação no programa ‘Câmara Mirim’. Voltado para alunos dos 4° e 5° anos, de escolas públicas e privadas, o programa é desenvolvido com apoio da Secretaria Municipal de Educação e tem o objetivo de aproximar os estudantes do ensino fundamental do Poder Legislativo, além de incentivar a participação cidadã e os valores democráticos desde a infância.

O ‘Câmara Mirim’ oferece uma experiência prática do papel do vereador, por meio de atividades como sessões simuladas, vivências educativas e elaboração de propostas voltadas à cidade. Cada escola da rede pública e particular pode indicar dois estudantes, sendo um menino e uma menina, para participação no programa.

Os alunos devem residir em Jundiaí e estar regularmente matriculados. A seleção será realizada por sorteio, com critérios que garantem equilíbrio de gênero, representatividade regional e proporcionalidade entre as redes pública e privada. Ao todo, serão escolhidos 30 vereadores mirins titulares e 30 suplentes.