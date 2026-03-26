27 de março de 2026
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FORMAÇÃO E CIDADANIA

Programa 'Câmara Mirim' está com inscrições abertas em Jundiaí

Por Da redação | Câmara Municipal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JJ
As inscrições estarão abertas até o dia 30 de março
As inscrições estarão abertas até o dia 30 de março

A Câmara Municipal de Jundiaí está com inscrições abertas para participação no programa ‘Câmara Mirim’. Voltado para alunos dos 4° e 5° anos, de escolas públicas e privadas, o programa é desenvolvido com apoio da Secretaria Municipal de Educação e tem o objetivo de aproximar os estudantes do ensino fundamental do Poder Legislativo, além de incentivar a participação cidadã e os valores democráticos desde a infância.

O ‘Câmara Mirim’ oferece uma experiência prática do papel do vereador, por meio de atividades como sessões simuladas, vivências educativas e elaboração de propostas voltadas à cidade. Cada escola da rede pública e particular pode indicar dois estudantes, sendo um menino e uma menina, para participação no programa.

Os alunos devem residir em Jundiaí e estar regularmente matriculados. A seleção será realizada por sorteio, com critérios que garantem equilíbrio de gênero, representatividade regional e proporcionalidade entre as redes pública e privada. Ao todo, serão escolhidos 30 vereadores mirins titulares e 30 suplentes.

O programa tem duração de um ano e busca desenvolver o pensamento crítico, a responsabilidade social e a compreensão sobre o funcionamento das instituições públicas. As inscrições estarão abertas até o dia 30 de março e devem ser feitas pelas escolas por meio de formulário eletrônico disponível no site da Câmara Municipal.

A posse dos vereadores mirins ocorrerá no dia 13 de abril, às 19h, no Teatro Polytheama. Outras informações estão disponíveis no edital publicado no site oficial da Câmara.

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