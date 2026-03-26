A Polícia Militar flagrou 770 detentos descumprindo ordens judiciais em todo o estado de São Paulo durante a primeira saída temporária de presos de 2026, entre os dias 17 e 23 de março. Os beneficiados tiveram os boletins de ocorrência de descumprimento formalizados e cada um dos casos foi informado ao Poder Judiciário, conforme prevê a legislação. Outros 24 foram presos em flagrante por cometimento de crimes e reconduzidos ao sistema prisional.

A maior parte das violações das medidas cautelares ocorreu nas regiões de Ribeirão Preto com 166 casos, Santos com 159 e Campinas, que abrange Jundiaí e municípios do entorno, com 135 detidos. Em seguida vêm Bauru (76), São José do Rio Preto (71), Araçatuba (68), São José dos Campos (47), Presidente Prudente (17) e Sorocaba (9). Na capital paulista, foram 12 ocorrências.

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