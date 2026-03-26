A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a ocorrência de pancadas de chuva isoladas entre esta quinta-feira (26) e sexta-feira (27) em razão da atuação de áreas de instabilidade associadas ao transporte de calor e umidade, típico do período.

Nesta quinta-feira, o predomínio de sol entre nuvens contribui para a elevação das temperaturas e aumento da sensação de calor e abafamento. A partir da tarde, o transporte de umidade e calor favorece a formação de instabilidades, especialmente na Capital, Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, com previsão de pancadas isoladas, que podem apresentar momentos de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, inclusive no período noturno.

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