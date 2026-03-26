A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a ocorrência de pancadas de chuva isoladas entre esta quinta-feira (26) e sexta-feira (27) em razão da atuação de áreas de instabilidade associadas ao transporte de calor e umidade, típico do período.
Nesta quinta-feira, o predomínio de sol entre nuvens contribui para a elevação das temperaturas e aumento da sensação de calor e abafamento. A partir da tarde, o transporte de umidade e calor favorece a formação de instabilidades, especialmente na Capital, Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, com previsão de pancadas isoladas, que podem apresentar momentos de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, inclusive no período noturno.
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Os modelos meteorológicos não indicam acumulados expressivos. Ainda assim, podem ocorrer episódios isolados de chuva forte, com volumes elevados em curto intervalo de tempo.
Na sexta-feira, o sol aparece entre nuvens em grande parte do estado, mantendo a sensação de tempo abafado. Ao longo do dia, o transporte de umidade favorece a formação de instabilidades, com ocorrência de pancadas de chuva em diversas regiões. As áreas que fazem divisa com Minas Gerais concentram maior potencial para chuva de intensidade moderada, acompanhada de raios e rajadas de vento.
Recomendações à população
A Defesa Civil reforça a importância de atenção redobrada em áreas de risco, devido à possibilidade de alagamentos, enxurradas e desabamentos, especialmente em função de episódios de chuva intensa em curto período.
Durante as chuvas, evite áreas alagadas, não enfrente enxurradas e mantenha distância de encostas. Em caso de sinais de instabilidade, como rachaduras em imóveis, inclinação de árvores ou postes e estalos em estruturas, a orientação é deixar o local imediatamente.
Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para receber alertas meteorológicos, envie o CEP da sua localidade por SMS para o número 40199.