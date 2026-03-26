O Mão na Roda busca garantir uma solução sem custo para uma exigência já prevista na legislação federal, que determina a realização de curso especializado e aprovação em exame para o exercício dessas atividades. Na segunda-feira (30), será lançado o portal com todas as informações sobre o serviço.

O Governo de São Paulo lança nesta quarta-feira (25) o Mão na Roda, um pacote inédito com medidas gratuitas para motociclistas e motoristas profissionais. Quem trabalha sobre rodas terá acesso grátis a cursos e exames de capacitação no trânsito, além da CNH digital. A iniciativa posiciona São Paulo como o único estado do Brasil a oferecer, de forma integrada, curso, prova e CNH digital gratuitos para motoristas profissionais, incluindo motofretistas e mototaxistas.

Enquanto essa obrigação existe em todo o país, São Paulo estrutura um modelo com mais acesso e facilidade, transformando uma exigência legal em oportunidade para o trabalhador. Na prática, isso representa uma economia de mais de 390 reais para o condutor profissional, uma vez que passará a contar com curso e prova gratuitos, além da emissão da CNH digital sem custo.

“Estamos tirando o peso do custo de quem trabalha e colocando o Estado como facilitador. É mais acesso, mais dignidade e mais segurança para quem move São Paulo todos os dias”, afirma Eduardo Aggio, presidente do Detran-SP.

Foco em quem mais precisa

Os motociclistas profissionais, que utilizam o veículo como instrumento de trabalho e renda, estão entre os grupos mais expostos no trânsito. Por isso, ao reduzir custos e ampliar a profissionalização, o pacote de medidas contribui para a qualificação da categoria, melhora as condições de trabalho e fortalece a proteção social desses profissionais.