Quando a escuta ativa se transforma em ação, surgem oportunidades que fazem diferença na vida das pessoas. Em sintonia com as demandas reais das famílias de Jundiaí, o Fundo Social de Solidariedade está com inscrições abertas para o curso de cuidador infantil voltado a crianças atípicas, iniciativa construída a partir de diálogos em espaços como o Clube de Mães Atípicas.

Além desse curso, também estão abertas as inscrições para cuidador de idoso e cuidador infantil, oferecendo mais caminhos de qualificação profissional. Todos as formações são gratuitas, reforçando o acesso à formação e à geração de oportunidades como políticas públicas aplicadas pelo Fundo Social de Solidariedade.

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