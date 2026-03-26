27 de março de 2026
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Curso para cuidador de crianças atípicas é destaque no Funss

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O Clube de Mães Atípicas fortalece a escuta das famílias para ações que ampliam o cuidado
O Clube de Mães Atípicas fortalece a escuta das famílias para ações que ampliam o cuidado

Quando a escuta ativa se transforma em ação, surgem oportunidades que fazem diferença na vida das pessoas. Em sintonia com as demandas reais das famílias de Jundiaí, o Fundo Social de Solidariedade está com inscrições abertas para o curso de cuidador infantil voltado a crianças atípicas, iniciativa construída a partir de diálogos em espaços como o Clube de Mães Atípicas.

Além desse curso, também estão abertas as inscrições para cuidador de idoso e cuidador infantil, oferecendo mais caminhos de qualificação profissional. Todos as formações são gratuitas, reforçando o acesso à formação e à geração de oportunidades como políticas públicas aplicadas pelo Fundo Social de Solidariedade.

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As inscrições seguem até esta sexta-feira, dia 27. Para se inscrever, clique neste link. Para todos os cursos, é pré-requisito ter, no mínimo, 18 anos.

Cuidador infantil para crianças atípicas
Nº de vagas: 30
Carga horária: 64h
Período: de 13 de abril a 12 de maio
Aulas de segunda a quinta-feira
Horário: das 13h30 às 17h30
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Link de inscrição: https://web.jundiai.sp.gov.br/PMJ/EV/evento/fundosocial

Cuidador de Idoso
Nº de vagas: 30
Carga horária: 64h
Período: de 13 de abril a 12 de maio
Aulas de segunda a quinta-feira
Horário: das 8h30 às 12h30
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Link de inscrição: https://web.jundiai.sp.gov.br/PMJ/EV/evento/fundosocial

Cuidador infantil
Nº de vagas: 30
Carga horária: 64h
Período: de 13 de abril a 12 de maio
Aulas de segunda a quinta-feira
Horário: 8h30 às 12h30
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Link de inscrição: https://web.jundiai.sp.gov.br/PMJ/EV/evento/fundosocial

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