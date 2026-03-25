26 de março de 2026
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EM JUNDIAÍ

Dae faz limpeza em reservatório na Vila Jundiainópolis

Por Da redação | Dae Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Abastecimento será suspenso das 8h30 às 20 horas
Abastecimento será suspenso das 8h30 às 20 horas

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí realiza nesta quinta-feira (26) a limpeza e higienização do reservatório na Vila Jundiainópolis. Para realização do serviço, o abastecimento será interrompido no bairro, nas Vilas Comercial e Maringá, no Jardim Nogueira e na Vila Josefina, das 8h30 às 20 horas.

A Dae orienta a população para que toda construção contenha uma reserva mínima de 250 litros de água por morador, por dia, para evitar transtornos no abastecimento durante interrupções no fornecimento.

Em caso de dúvidas ou para outras informações a Central de Relacionamento da empresa está disponível pelo telefone 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.

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