O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí realiza nesta quinta-feira (26) a limpeza e higienização do reservatório na Vila Jundiainópolis. Para realização do serviço, o abastecimento será interrompido no bairro, nas Vilas Comercial e Maringá, no Jardim Nogueira e na Vila Josefina, das 8h30 às 20 horas.

A Dae orienta a população para que toda construção contenha uma reserva mínima de 250 litros de água por morador, por dia, para evitar transtornos no abastecimento durante interrupções no fornecimento.

Em caso de dúvidas ou para outras informações a Central de Relacionamento da empresa está disponível pelo telefone 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.