A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio do Núcleo de Articulação de Direitos Humanos e da Assessoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência, em parceria com o Clube de Mães Atípicas e o grupo Estrelas da Diversidade.

No próximo sábado (28) Jundiaí sedia o evento ‘Potência Atípica: Empreendedorismo para Mães que Transformam a Realidade’. A ação é voltada ao fortalecimento da autonomia financeira de mães atípicas. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Fundo Social de Solidariedade (Funss), das 14h às 17h.

Com foco no desenvolvimento pessoal e profissional, o evento oferece atividades práticas e de acolhimento emocional. Entre os destaques da programação está a masterclass de vendas ministrada pela estrategista comercial Helena Bravo, que abordará ferramentas aplicáveis ao empreendedorismo e à geração de renda. Também está prevista uma vivência de autocuidado para as participantes.

Bianca Ferreira, do Estrelas da Diversidade, destaca a dificuldade que as mães atípicas têm em manter uma vaga de emprego CLT, ou o quanto elas precisam se organizar para ter uma renda que nem sempre é suficiente. “Eu acredito que todos nós somos potência, não há nenhuma mulher que não seja. Às vezes ela só precisa ser empoderada, ter alguém que acredite nela, para que abra as asas e voe. O nosso encontro será para isto e ter o olhar da Prefeitura de Jundiaí para este lugar, é bálsamo para nós, mães atípicas”, afirma.

Durante o encontro será realizada a distribuição de cordões de girassol e símbolos de quebra-cabeça, utilizados na identificação de pessoas com deficiências invisíveis, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), como forma de ampliar o acolhimento e a inclusão.