A atuação foi intensificada nas ruas e no comércio local, com abordagens diretas e presença ostensiva. Também houve abordagem de pessoas em situação de rua, com encaminhamentos para atendimento social. Parte dos indivíduos atendidos é de fora do município, inclusive de outros estados.

A Prefeitura de Jundiaí realizou nessa terça-feira (24) uma ação integrada na Ponte São João visando atividades de patrulhamento preventivo, limpeza de espaços públicos, remoção de carrinhos e organização de áreas ocupadas irregularmente. A iniciativa teve como foco o reforço da segurança, da organização urbana e do atendimento social no bairro.

Na área de segurança, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Rigo, destacou o reforço das ações no bairro, com a ampliação do patrulhamento e da presença da Guarda Municipal na Ponte São João por meio de operações frequentes e integradas. Já na área de Infraestrutura e Serviços Públicos, o secretário Jeferson Coimbra ressaltou que as equipes estão atuando na limpeza e organização dos espaços públicos, o que também contribui diretamente para a sensação de segurança e zeladoria do bairro. “Ouvimos o que a população está nos passando e mostramos o que a Prefeitura, com apoio do Legislativo, vem fazendo para melhorar a vida dos cidadãos”, afirmou a vereadora Quézia.

A ação contou com a presença de equipes da Guarda Municipal, das secretarias de Segurança Pública, Infraestrutura e Serviços Públicos e Assistência e Desenvolvimento Social, além da vereadora Quézia de Lucca, representando o Legislativo. A iniciativa integra um conjunto de ações contínuas da Prefeitura em diferentes regiões da cidade.