26 de março de 2026
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OBRAS ESTRUTURAIS

Novo projeto de paisagismo é iniciado na praça Parque dos Ipês

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A proposta inclui o plantio de flores, mudas ornamentais e espécies como ipês e palmeiras
A proposta inclui o plantio de flores, mudas ornamentais e espécies como ipês e palmeiras

Com área aproximada de 5 mil metros quadrados, a praça Parque dos Ipês, na região do Retiro, está passando por obras estruturais. Arquibancada, rampa de acesso, guarda-corpo e espaço destinado ao novo varejão noturno são algumas das estruturas já concluídas e que fazem parte do avanço das obras de revitalização do espaço.

Ainda nesta semana, a Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam) da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), dará início à implantação do novo paisagismo no local. A proposta inclui o plantio de flores, mudas ornamentais e espécies como ipês e palmeiras. Ao todo, serão plantadas cerca de 50 árvores. O espaço também contará com câmeras de monitoramento da Guarda Municipal.

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A praça Parque dos Ipês foi planejada para se tornar um novo ponto de lazer, entretenimento e convivência para os moradores da região. A revitalização da praça é realizada por meio de parceria público-privada com empresas que cumprem as diretrizes da Lei Complementar nº 523/2012, que prevê investimentos em equipamentos públicos por parte de empreendimentos imobiliários.

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