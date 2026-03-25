Com área aproximada de 5 mil metros quadrados, a praça Parque dos Ipês, na região do Retiro, está passando por obras estruturais. Arquibancada, rampa de acesso, guarda-corpo e espaço destinado ao novo varejão noturno são algumas das estruturas já concluídas e que fazem parte do avanço das obras de revitalização do espaço.

Ainda nesta semana, a Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam) da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), dará início à implantação do novo paisagismo no local. A proposta inclui o plantio de flores, mudas ornamentais e espécies como ipês e palmeiras. Ao todo, serão plantadas cerca de 50 árvores. O espaço também contará com câmeras de monitoramento da Guarda Municipal.

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