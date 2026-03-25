A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), ampliou a rede de Wi-Fi público do programa Conect@do com a ativação de 68 novos pontos gratuitos, distribuídos em diversas regiões da cidade. A expansão contempla espaços de lazer e convivência, como a Praça Onofre Canedo, o Parque do Trabalhador (Corrupira) e o Complexo Esportivo Ovídeo Bueno, garantindo mais acesso à internet com qualidade, velocidade e segurança.

Com a ampliação, o programa passa a contar com mais de 170 pontos distribuídos pelo município, presentes em locais de grande circulação, como terminais de ônibus, parques, escolas, teatros, unidades de saúde e velórios municipais.

Além da expansão, o sistema foi modernizado, oferecendo conexão mais rápida, estável e segura. As melhorias incluem nova plataforma de gestão, atualização no portal de acesso e adoção de tecnologias mais avançadas de segurança da informação, com proteção de dados e navegação mais confiável para os usuários. Outra facilidade é o reconhecimento automático do dispositivo após o primeiro cadastro, permitindo acesso simplificado em qualquer ponto da rede pública.