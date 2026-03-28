Para quem passa mais tempo escolhendo do que saboreando na Páscoa, 2026 traz uma solução milagrosa para os indecisos: os ovos em fatia. Em vez de apostar tudo em um só sabor, a proposta, simples e tentadora, é permitir que o consumidor experimente um pouco de cada opção sem peso na consciência, com seis fatias de sabores diferentes. Assim, entre uma mordida e outra, a dúvida deixa de ser um problema e passa a fazer parte da experiência.
A tendência, como a maioria das novidades, se popularizou nas redes sociais e conquistou o coração do público. A cozinheira e confeiteira Manoela Ribeiro, de 41 anos, enxerga o produto como uma possibilidade. “A família pode comprar um único ovo de Páscoa e dividir entre si, aproveitando diversos sabores”, explica.
Manoela se apaixonou pela diversidade de sabores da confeitaria
Para Gustavo Oliveira, gerente de uma rede de lojas de produtos de chocolate, a ideia ganhou destaque exatamente pela variedade. “Os fornecedores de chocolate já estavam partindo para essa tendência de fazer outros sabores, como pistache, morango, caramelo. Os consumidores querem experimentar as novidades, mas não conseguem ficar comprando cinco ou seis ovos. Essa foi a solução perfeita.”
Gustavo e Fabiana vêem que os ovos atendem uma demanda do mercado
Gustavo explica que a loja começou o planejamento para a Páscoa em novembro, época em que os fornecedores apresentaram a forma para produzir as seis fatias de ovo. “Eu achei muito interessante. Fiz o pedido em novembro e, logo nas primeiras semanas de janeiro, as embalagens já estavam na loja. No começo de fevereiro precisei fazer o primeiro pedido de reposição para as formas e depois fiz outro pedido no meio do mês. A fábrica não deu conta de produzir, acabou tudo. Agora, no começo de março, consegui realizar um novo pedido, mas as formas já estão nas últimas unidades. A procura é gigante”, comemora.
OPORTUNIDADE
Confeiteira há mais de 15 anos, Daiane Roveri também reconhece o sucesso da tendência dos ovos em fatias. Segundo ela, que começa a produção três semanas antes da Páscoa, as pessoas têm procurado bastante pelo formato. “Eu já comecei a receber encomendas e tenho algumas para entregar agora, mas tenho outras para depois da Páscoa. É trabalhoso, mas quando vejo o olhar de satisfação do cliente, só sinto gratidão.”
Para Daiane, a satisfação do cliente compensa todo o trabalho
Apesar do sucesso recente, o ovo em fatia é uma ideia que existe há algum tempo. Segundo a chef culinarista da empresa responsável pela criação das formas, Fabiana Moreira, a ideia era encontrar formas de atingir públicos distintos, como pessoas que moram sozinhas, quem utiliza medicamentos emagrecedores e não consegue comer tanto e famílias que não têm condições de comprar um ovo para cada um. “Os testes são realizados desde 2024 e, no início do ano passado, começamos a passar a ideia para algumas confeiteiras”.
Um ponto que chama a atenção em relação à tendência é a diminuição do tamanho do ovo. Manoela explica que apostou em formatos e lembrancinhas menores, para que todos pudessem adquirir o chocolate.
Para Gustavo, essa diminuição tem duas motivações. “Custo, porque o chocolate está cada vez mais caro, e saúde porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o consumo de açúcar. As pessoas não vão parar de consumir chocolate, mas será um consumo mais consciente.”
“Você pode presentear cada pessoa com uma fatia ou congelar as fatias separadamente para ir comendo aos poucos. É por isso que foi uma tendência para esta Páscoa e, para o ano que vem, vai ser ainda maior”, complementa Fabiana.
Além disso, o ovo em fatias também é mais um reforço do crescimento da demanda por produtos personalizados, chamativos e visualmente impactantes, influência direta das redes sociais. Para Daiane, os clientes procuram, além do sabor, a aparência. “É por isso que o morango do amor, por exemplo, teve muita procura. Surgiu de repente nas redes sociais, em um mês que estava muito fraco. A ideia de um morango inspirado na maçã do amor junina, com massa de brigadeiro, encantou as pessoas. Foi o que salvou o meu mês.”
Gustavo explica que as redes sociais são um fio condutor muito importante para validar uma compra da loja. “É tudo em conjunto. Normalmente, a gente vê nas redes sociais, pega a ideia da culinarista e começa a gerar demandas de compras para a loja”, ressalta.
Já Fabiana entende que não se trata apenas de ser chamativo, mas de agregar valor. “O produto é o mesmo, só que como a embalagem é diferente, valoriza muito mais. Você não está apenas oferecendo algo para o cliente, mas vendendo uma experiência que ele nunca teve. Se você pensar e criar opções, dá para fazer coisas diferentes e o consumidor, no final, paga por isso.”
Fabiana investe na personalização de seus produtos, principalmente embalagens