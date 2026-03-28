Para quem passa mais tempo escolhendo do que saboreando na Páscoa, 2026 traz uma solução milagrosa para os indecisos: os ovos em fatia. Em vez de apostar tudo em um só sabor, a proposta, simples e tentadora, é permitir que o consumidor experimente um pouco de cada opção sem peso na consciência, com seis fatias de sabores diferentes. Assim, entre uma mordida e outra, a dúvida deixa de ser um problema e passa a fazer parte da experiência.

A tendência, como a maioria das novidades, se popularizou nas redes sociais e conquistou o coração do público. A cozinheira e confeiteira Manoela Ribeiro, de 41 anos, enxerga o produto como uma possibilidade. “A família pode comprar um único ovo de Páscoa e dividir entre si, aproveitando diversos sabores”, explica.