Os apaixonados pelo universo automotivo têm um encontro neste fim de semana com modelos que marcaram época e projetos que impressionam pela originalidade. A concessionária Volkswagen Germânica Jundiaí recebe neste sábado (28) uma edição especial do VolksFest, encontro que reúne veículos clássicos, customizados, raros e altamente personalizados da marca Volkswagen. O evento é gratuito e aberto ao público. A programação começa às 10h.

Com 12 anos de história, o VolksFest se consolidou como um dos principais encontros dedicados aos admiradores da marca, reunindo exemplares que vão dos modelos antigos e icônicos aos projetos mais ousados e exclusivos. Mais do que uma exposição, o evento é um espaço de conexão entre pessoas que compartilham o mesmo estilo de vida e entusiasmo pelo universo automotivo.

O encontro deve reunir cerca de 50 veículos. O público poderá conferir de perto carros antigos, modificados, importados e versões incomuns que marcaram a história da Volkswagen.