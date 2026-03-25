26 de março de 2026
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PAIXÃO POR CARROS

Jundiaí terá encontro de veículos clássicos no VolksFest

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento gratuito será realizado neste sábado (28), na concessionária Volkswagen na avenida Prefeito Luís Latorre
Evento gratuito será realizado neste sábado (28), na concessionária Volkswagen na avenida Prefeito Luís Latorre

Os apaixonados pelo universo automotivo têm um encontro neste fim de semana com modelos que marcaram época e projetos que impressionam pela originalidade. A concessionária Volkswagen Germânica Jundiaí recebe neste sábado (28) uma edição especial do VolksFest, encontro que reúne veículos clássicos, customizados, raros e altamente personalizados da marca Volkswagen. O evento é gratuito e aberto ao público. A programação começa às 10h.

Com 12 anos de história, o VolksFest se consolidou como um dos principais encontros dedicados aos admiradores da marca, reunindo exemplares que vão dos modelos antigos e icônicos aos projetos mais ousados e exclusivos. Mais do que uma exposição, o evento é um espaço de conexão entre pessoas que compartilham o mesmo estilo de vida e entusiasmo pelo universo automotivo.

O encontro deve reunir cerca de 50 veículos. O público poderá conferir de perto carros antigos, modificados, importados e versões incomuns que marcaram a história da Volkswagen.

Além dos automóveis, o VolksFest vai oferecer uma experiência completa para toda a família, com música, food truck e atividades para deixar o ambiente ainda mais atrativo. A concessionária está localizada na avenida Prefeito Luís Latorre, 5.500, Vila das Hortências, Jundiaí.

Serviço:
Volksfest Germânica Jundiaí
Quando: 28 de março, sábado.
Horário: a partir das 10h.
Onde: avenida Prefeito Luís Latorre, 5.500, Vila das Hortências.
Entrada gratuita

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