Os trabalhos acontecem das 9h às 12h, com visitas às residências e recolhimento de materiais que possam acumular água. Na ação, serão coletados itens inservíveis, como pneus, latas vazias, vasos sanitários, bacias plásticas e caixas d’água de polietileno. Não serão recolhidos materiais de amianto, como caixas d’água desse tipo.

O combate à dengue segue como prioridade em Jundiaí. Como parte da campanha “Xô Dengue”, a Prefeitura realiza uma força-tarefa voltada à eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti nos dias 26 e 27 de março. Na quinta (26), a ação será realizada no bairro Tamoio. Já na sexta (27), as equipes estarão no Tarumã.

Jundiaí tem, de acordo com o último boletim epidemiológico, publicado no dia 21 deste mês, 179 casos confirmados de dengue e outros 20 casos suspeitos que aguardam resultados de exames neste ano. O Tarumã e o Tamoio são justamente os bairros com maior incidência da doença, 15 e 13 casos, respectivamente.

“A orientação é que os itens sejam colocados na área externa das residências no dia da ação, facilitando o trabalho das equipes e contribuindo para a eliminação de possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e Chikungunya”, salienta a secretária de Saúde, Márcia Facci.

Além dos bairros Tamoio e Tarumã, as equipes estarão ainda em outras regiões da cidade com maior risco ambiental, como Vila Nambi, Vila Rami, Jundiainópolis, Vila Arens, Vianelo, Vila Progresso e Jardim Bonfiglioli.

Todos contra a dengue