De 1º a 28 de abril, o município de Jundiaí receberá o Projeto Revitaliza, uma iniciativa de revitalização de espaços públicos que tem como foco o relacionamento estratégico com comunidades, por meio da arte urbana, da educação e da ocupação qualificada do território.

O projeto atua a partir de duas ações principais. A primeira consiste na realização de oficinas de pintura e muralismo na EE. Prof. Adoniro Ladeira, onde alunos aprendem técnicas artísticas e participam do processo criativo junto aos artistas convidados pelo projeto. As oficinas de muralismo acontecerão entre os dias 6 e 14 de abril de 2026, na própria instituição.

A segunda ação consiste na revitalização de espaços internos da própria instituição de ensino, com a criação de murais assinados pela artista Chris Matos, em diálogo com os alunos participantes das oficinas, voluntários e a comunidade local. Nessa etapa, a artista também irá selecionar desenhos produzidos pelos alunos durante as atividades para reinterpretá-los e incorporá-los à obra final, ampliando ainda mais a participação dos estudantes no processo criativo.