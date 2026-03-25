De 1º a 28 de abril, o município de Jundiaí receberá o Projeto Revitaliza, uma iniciativa de revitalização de espaços públicos que tem como foco o relacionamento estratégico com comunidades, por meio da arte urbana, da educação e da ocupação qualificada do território.
O projeto atua a partir de duas ações principais. A primeira consiste na realização de oficinas de pintura e muralismo na EE. Prof. Adoniro Ladeira, onde alunos aprendem técnicas artísticas e participam do processo criativo junto aos artistas convidados pelo projeto. As oficinas de muralismo acontecerão entre os dias 6 e 14 de abril de 2026, na própria instituição.
A segunda ação consiste na revitalização de espaços internos da própria instituição de ensino, com a criação de murais assinados pela artista Chris Matos, em diálogo com os alunos participantes das oficinas, voluntários e a comunidade local. Nessa etapa, a artista também irá selecionar desenhos produzidos pelos alunos durante as atividades para reinterpretá-los e incorporá-los à obra final, ampliando ainda mais a participação dos estudantes no processo criativo.
Assim, essa fase aplica, na prática, os aprendizados adquiridos ao longo do processo formativo, fortalecendo o senso de pertencimento e cuidado com o espaço comum.
Além das intervenções artísticas, o projeto prevê a instalação de mobiliário urbano, previamente adquirido, contribuindo para o enriquecimento funcional do espaço revitalizado e ampliando seu uso pela população.
Como parte das ações educativas complementares, o projeto também contará com a realização de duas palestras voltadas à conscientização ambiental e sustentabilidade. Nos dias 31 de março e 2 de abril, será realizado o Projeto Legado da Astra, com atividades às 14h30 voltadas à circularidade do plástico. Já no dia 2 de abril, às 10h, acontece a palestra “Reciclagem Cooperativa”. Ambas serão realizadas na EE. Prof. Adoniro Ladeira, ampliando o diálogo com os alunos e a comunidade sobre práticas sustentáveis e o impacto coletivo do cuidado com o meio ambiente.
O Revitaliza acontece em etapas integradas que incluem diagnóstico, formação, execução das obras e acompanhamento. Desde o início, o projeto investe no mapeamento do território, considerando aspectos urbanísticos, históricos, sociais e afetivos, além da identificação de instituições, lideranças e iniciativas locais que possam contribuir com a ação. Ao final do processo, está previsto um evento de inauguração aberto ao público, marcado para o dia 22 de abril, às 15h30, na escola.
“Revitaliza” é realizado com recursos do ProAC ICMS e conta com o patrocínio da Astra, indústria brasileira do setor da construção civil que desenvolve soluções hidráulicas, de acabamento e acessórios para ambientes expostos à umidade. “É muito importante revitalizar espaços públicos através de intervenções artísticas para aproximar ainda mais o público da arte e gerar mais pertencimento do público com a comunidade”, diz Lucas Silveira, produtor executivo da Numen Produtora, responsável pelo projeto.
Serviço
Revitaliza – 4ª Edição – Jundiaí (SP)
Artista: Chris Matos
Local: EE. Prof. Adoniro Ladeira (rua Dr. Benedito de Godói Ferraz, 450, Jardim Shangai, Jundiaí)
Oficinas de muralismo
Quando: de 6 a 14 de abril de 2026
Onde: EE. Prof. Adoniro Ladeira
Palestras – Temas: Reciclagem
Projeto Legado da Astra
Quando: 31 de março e 2 de abril de 2026, às 14h30
Reciclagem Cooperativa
Quando: 2 de abril de 2026, às 10h
Onde: EE. Prof. Adoniro Ladeira (rua Dr. Benedito de Godói Ferraz, 450, Jardim Shangai, Jundiaí)
Evento de inauguração da obra
Quando: 22 de abril de 2026, às 15h30
Local: EE. Prof. Adoniro Ladeira (rua Dr. Benedito de Godói Ferraz, 450, Jardim Shangai, Jundiaí)