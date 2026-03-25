O Instituto Jundiaiense Luiz Braille realiza, até esta quinta-feira (26), mais uma edição do Bazar Solidário. O evento ocorre na sede da instituição, localizada avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 550, Anhangabaú, das 9 às 15 horas, com itens a partir de R$ 5.

O público encontrará roupas, sapatos, acessórios, livros, brinquedos e utensílios domésticos. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou Pix. Para mais informações, acesse @braillejundiai no Instagram.

O Bazar Solidário do Braille, é uma das formas de arrecadação de recursos para a realização de ações sociais e manutenção dos projetos desenvolvidos pelo setor de Reabilitação do Instituto.