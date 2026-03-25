O Grendacc - Grupo em Defesa da Criança com Câncer, que em 2026 celebra 31 anos de dedicação na luta contra o câncer infantojuvenil, convida a população de Jundiaí e região a se unir a esta causa por meio do voluntariado. A instituição nasceu da causa e, desde então, conta com a solidariedade da sociedade para cumprir sua missão: oferecer tratamento digno, de qualidade e humanizado a crianças e adolescentes.

Neste momento, o Grendacc precisa de voluntários para atuar em seu Bazar Permanente, uma das principais fontes de renda da instituição. Todo o lucro das vendas é destinado à manutenção do hospital e ao tratamento direto das crianças e adolescentes em quimioterapia.

“Venha ser voluntário do bazar. Cada gesto seu ajudará diretamente as crianças que estão em tratamento”, convida Tânia Cervantes, coordenadora do Bazar Permanente. Ela explica que o trabalho envolve várias etapas: triagem, higienização, organização, precificação, embalagem e vendas. “Precisamos de pessoas dispostas a doar tempo e energia para transformar solidariedade em esperança.”