Nesta terça-feira (24) é comemorado o Dia Mundial da Tuberculose. E Jundiaí é destaque no cenário estadual ao ter o Laboratório Municipal de Microbiologia reconhecido pelo programa ‘Estadual de Controle da Tuberculose de São Paulo’.
O reconhecimento se dá pelo cumprimento das metas nas 1ª e 2ª fases da Campanha de Intensificação da Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios em 2025, reforçando a efetividade das ações de diagnóstico precoce no município.
De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE), Carolina de Azevedo, a premiação destaca o desempenho do município nas ações de vigilância e diagnóstico da doença. “Isso reforça a importância do trabalho integrado e do comprometimento da rede de saúde”, destaca Carolina.
Sobre a doença
A tuberculose é uma infecção causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões e é transmitida pelo ar, por meio da tosse, fala ou espirro de pessoas infectadas. “O diagnóstico muitas vezes é desafiador, porque muitos pacientes não dão a devida importância a uma tosse persistente. No entanto, quando a tosse dura mais de três semanas, mesmo sem secreção, já é considerada um sinal de alerta para a doença”, explica a biomédica responsável técnica pelo Laboratório Municipal de Microbiologia de Jundiaí, Glaucia Cezário Pereira.
Para ampliar o diagnóstico precoce, o Estado de São Paulo estabelece que todos os municípios realizem, nos meses de março e setembro, períodos de 15 dias consecutivos de busca ativa de sintomáticos respiratórios. Durante essas ações, são intensificadas as coletas de amostras em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), grupos de tabagistas, Centro POP e também em abordagens casa a casa, entre outros pontos estratégicos.
Neste mês de março, as ações já foram reforçadas em todo o município, com a ampliação da coleta de amostras de pacientes com sintomas respiratórios. Pessoas com tosse persistente devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a Clínica da Família de referência para avaliação.
As amostras são coletadas pela Vigilância Epidemiológica e encaminhadas ao Laboratório Municipal de Microbiologia para análise, agilizando a identificação de possíveis casos e contribuindo para interromper a cadeia de transmissão da doença