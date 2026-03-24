Nesta terça-feira (24) é comemorado o Dia Mundial da Tuberculose. E Jundiaí é destaque no cenário estadual ao ter o Laboratório Municipal de Microbiologia reconhecido pelo programa ‘Estadual de Controle da Tuberculose de São Paulo’.

O reconhecimento se dá pelo cumprimento das metas nas 1ª e 2ª fases da Campanha de Intensificação da Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios em 2025, reforçando a efetividade das ações de diagnóstico precoce no município.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE), Carolina de Azevedo, a premiação destaca o desempenho do município nas ações de vigilância e diagnóstico da doença. “Isso reforça a importância do trabalho integrado e do comprometimento da rede de saúde”, destaca Carolina.

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