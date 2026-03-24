O treinamento faz parte do programa de segurança do motociclista e a edição especial foi voltada exclusivamente para mulheres, em referência ao Mês da Mulher. A ação tem se mostrado eficaz ao criar um ambiente mais acolhedor para troca de experiências e aprendizado.

A Prefeitura de Jundiaí, em parceria com uma empresa da área de motocicletas, promoveu no último fim de semana um treinamento de pilotagem segura para mulheres. A iniciativa visou a promoção da confiança na condução de motociclistas.

Viviane Ramos de Almeida participou do treinamento e afirma que a ação a ajudou a superar traumas. “Eu tenho carta mas não uso a moto porque sou muito insegura, esse curso fez toda diferença. Vai me ajudar a tirar esse medo”. Foi um diferencial ser só para mulheres, porque a gente não fica com vergonha. Aqui todo mundo compartilha o que já viveu e aprende junto”, ressaltou Viviane.

De acordo com a secretaria de Mobilidade e Transportes, o treinamento será realizado mensalmente e é aberto a todos os motociclistas. A edição pode ter nova edição devido ao grande número de mulheres participantes.

Durante as atividades, as participantes receberam orientações teóricas e práticas sobre técnicas essenciais, como frenagem, realização de curvas e posicionamento correto na via e conceitos que, apesar de parecerem simples, fazem diferença na segurança do dia a dia.