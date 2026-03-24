Entre os itens mais procurados estão os tradicionais ovos de chocolate, mas o segmento artesanal ganha força, impulsionado pela busca por qualidade e personalização. A CNDL revela ainda que o consumidor também demonstra interesse por variedade, com a média de cinco itens adquiridos por pessoa e gasto médio estimado em R$ 253.

A Páscoa de 2026 tem a expectativa de movimentar de forma significativa o varejo brasileiro. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil, indicam que 65% dos brasileiros pretendem consumir na data, número superior ao registrado no ano anterior. Os dados revelam também que mais de 106 milhões de consumidores devem realizar compras em todo o país.

Entre os principais presenteados estão filhos, mães e cônjuges, e o hábito de comprar para si mesmo também cresce, refletindo mudanças no comportamento de consumo. As lojas físicas continuam sendo o principal canal de compra, enquanto o ambiente digital se consolida como ferramenta de pesquisa de preços.

EM JUNDIAÍ

Segundo o presidente da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, a expectativa para este ano é positiva, mas o cenário exige atenção. “A Páscoa é uma data muito importante para o comércio e, mesmo com o consumidor mais cauteloso, há uma intenção clara de compra. O lojista que se preparar, com boas estratégias, variedade de produtos e condições atrativas, terá uma grande oportunidade de impulsionar suas vendas. A expectativa é de um movimento positivo, principalmente nos dias que antecedem a data”, destaca.

Outro destaque é a mudança nos critérios de decisão: o valor está sendo observado de acordo com a qualidade do produto deixando ser o único fator determinando na hora da compra. Mas ainda há os consumidores tradicionais que buscam as famosas promoções.