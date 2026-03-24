26 de março de 2026
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MELHORIA ESTRUTURAL

Obras de drenagem entram em fase final na região da Nove de Julho

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O projeto hidráulico já foi concluído e técnicos da (SMISP) finalizam a etapa estrutural
O projeto hidráulico já foi concluído e técnicos da (SMISP) finalizam a etapa estrutural

O projeto definitivo de drenagem para a região da avenida Nove Julho, no bairro Anhangabaú, onde houve o rompimento de uma galeria de águas pluviais no final de fevereiro, na rua Jacinto Borges, próximo do Jundiaí Shopping, está na fase final de elaboração. O projeto hidráulico já foi concluído e técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) finalizam a etapa estrutural.

Após o rompimento da galeria, equipes do Departamento de Obras da SMISP realizaram uma intervenção paliativa emergencial para estabilizar a área e garantir a segurança da via. Paralelamente, teve início o desenvolvimento do projeto técnico que vai permitir uma solução definitiva para o sistema de drenagem no local.

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O projeto prevê a implantação de uma escada hidráulica, estrutura utilizada para reduzir a força da água e melhorar o escoamento das águas pluviais. Após a conclusão do projeto estrutural, toda a documentação técnica será encaminhada para empresas especializadas realizarem o orçamento da obra.

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