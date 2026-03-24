Com foco na ampliação das oportunidades de trabalho e no fortalecimento da economia local, o Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, fará na quinta-feira, dia 26, a ação “Emprego nos Bairros – Mês das Mulheres”, promovida em parceria com a Prefeitura de Jundiaí. As vagas, no entanto, não são apenas para mulheres.

A iniciativa reúne empresas e instituições parceiras para facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, promovendo um espaço direto de contato entre candidatos e empregadores. Ao todo, serão ofertadas mais de 400 vagas em diferentes áreas. Entre as oportunidades disponíveis estão funções como pedreiro, balconista, açougueiro, estoquista e auxiliar logístico, entre outras.

Os interessados devem comparecer com currículo atualizado, RG, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho (física ou digital).



Data: quinta-feira, 26 de março de 2026

Horário: das 9h às 13h

Endereço: rua Alceu de Toledo Pontes, 200, Cecap, Jundiaí