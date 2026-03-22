Uma proposta que mistura artes visuais e teatro convida o público a mergulhar no universo da personagem Sônia. A exposição “Asilo para Mulheres Lunáticas ou um ensaio sobre Sônias” começa no dia 24 de março, na Galeria Olga de Brito, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, com uma experiência imersiva em que a obra vai além de ser apenas observada e insere o visitante na mente e no desespero da protagonista.

Durante o dia, a mostra, que também funciona como cenário da peça, permite que o público explore visualmente o universo da montagem. À noite, em datas específicas, o espaço se transforma em palco para as apresentações teatrais, dando vida à história diante dos espectadores.

Inspirada na obra Valsa Nº 6, de Nelson Rodrigues, a montagem apresenta uma releitura inédita a partir de uma provocação central: e se Sônia não tivesse morrido aos 15 anos? A proposta é desenvolvida pela Huma Cia de Teatro, que acumula 21 prêmios em festivais pelo país, e ganha forma em um monólogo interpretado pela atriz Alana Gardin. Segundo o diretor, figurinista e iluminador Nicolas Marchi, a montagem traz uma nova roupagem que entrelaça o delírio fragmentado da protagonista com temas como a violência manicomial e o apagamento da autonomia feminina.