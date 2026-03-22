22 de março de 2026
CARLA BASÍLIO

Prefeito repudia ataques transfóbicos contra a vereadora

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Gustavo Martinelli usou as redes sociais para prestar solidariedade à parlamentar
Gustavo Martinelli usou as redes sociais para prestar solidariedade à parlamentar

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, manifestou em suas redes sociais repúdio à violência transfóbica sofrida pela vereadora Carla Basílio. “Nenhuma violência condiz com a nossa cidade, e não vamos aceitar que esse tipo de comportamento aconteça aqui”, disse.

A parlamentar foi vítima de ofensas verbais de teor transfóbico por parte de um homem, em um estabelecimento comercial na Vila Hortolândia. Ao tentar conversar com o suspeito, ele saiu do local de forma brusca, acelerou o veículo e quase atropelou a vítima. O indivíduo acabou sendo preso.

Confira a nota completa:

Recebi com indignação a notícia dos ataques discriminatórios sofridos pela vereadora Carla Basilio, alvo de agressões verbais de cunho transfóbico e de uma grave tentativa de atropelamento.

Nenhuma violência condiz com nossa cidade, e não vamos aceitar que esse tipo de comportamento chegue aqui.

Minha total solidariedade à vereadora e o meu repúdio absoluto a qualquer ato que tente ferir a integridade de uma pessoa por quem ela é. Jundiaí é uma cidade de todos, construída sobre o respeito, a diversidade e a convivência. Não aceitaremos nenhuma forma de discriminação. Sigo acompanhando o caso e confio na apuração rigorosa das autoridades para que a justiça prevaleça.

Comentários

Comentários