Segundo dados do Hospital São Vicente de Paulo, atualmente 63 pacientes oncológicos estão em tratamento com imunoterapia na rede pública. O tratamento, considerado inovador na medicina, tem ganhado cada vez mais espaço. Segundo o Projeto de Lei 2.371/2021, aprovado nesta semana pelo Senado, os pacientes em tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) poderão ter acesso mais rápido à imunoterapia. O texto altera a Lei Orgânica da Saúde para estabelecer que a imunoterapia deve integrar os protocolos do SUS quando se mostrar mais eficaz ou mais segura do que os tratamentos tradicionais. O texto segue para sanção presidencial.
O oncologista da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Marcello Fanelli explica que o corpo possui um sistema de defesa que reconhece células tumorais ou material genético alterado e as elimina. “O tumor tem mecanismos que saturam esse sistema, e ele deixa de reconhecer essas células como algo estranho. É justamente aí que a imunoterapia age, ativando o sistema de defesa para destruir as células cancerígenas”, detalha.
Marcello Fanelli elogia tratamento, mas ressalta importância de diagnóstico precoce
Segundo Fanelli, existem vários imunoterápicos disponíveis, com ampla gama de indicações, incluindo câncer de pele, pulmão, rim, mama e trato digestivo. “O tratamento pode ser usado isoladamente, mas geralmente é associado à quimioterapia. Seu principal benefício é aumentar a capacidade de controle e cura do câncer, com efeitos colaterais manejáveis. Desde que começamos a utilizar, alcançamos resultados impensáveis com tratamentos convencionais, aumentando substancialmente a taxa de cura e o controle da doença metastática. Foi algo que mudou o patamar do tratamento oncológico”, afirma. Ainda assim, ele alerta que nada substitui o diagnóstico precoce, e que a imunoterapia é geralmente indicada para doença avançada, embora possa ser usada em casos iniciais.
Segundo o médico, o desafio continua sendo o alto custo. No mercado privado, ele pode variar entre R$ 25 mil e R$ 40 mil por mês, dependendo do medicamento e da dose.
Para a presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Jundiaí, Ana Paula Araújo, a imunoterapia ampliou as possibilidades de tratamento, mas ainda enfrenta barreiras no SUS e nos planos de saúde, levando muitos pacientes a recorrer à Justiça. “O paciente pode recorrer à Justiça quando há negativa do tratamento e ele se mostra essencial ao caso. Nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no SUS, essa concessão é excepcional e depende da comprovação cumulativa de alguns critérios, como a negativa administrativa prévia, inexistência de alternativa terapêutica eficaz, imprescindibilidade do tratamento, incapacidade financeira do paciente e existência de evidência científica robusta sobre a eficácia e segurança do medicamento. Além disso, os tribunais exigem que a prescrição médica seja fundamentada e, preferencialmente, acompanhada de suportes técnicos”, explica.
Ana Paula Araújo explica os direitos dos pacientes na busca pelo tratamento
Ela ressalta que, para ingressar com a ação, o primeiro passo é buscar avaliação médica especializada e obter relatório clínico detalhado. Em seguida, é necessário formalizar o pedido ao SUS ou ao plano de saúde e obter a negativa. Com esses documentos, o paciente deve procurar um advogado para análise do caso e eventual propositura da ação. Entre os documentos essenciais estão histórico clínico, prescrição médica, comprovação da negativa administrativa e, no caso do SUS, demonstração da incapacidade financeira.