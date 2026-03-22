Segundo dados do Hospital São Vicente de Paulo, atualmente 63 pacientes oncológicos estão em tratamento com imunoterapia na rede pública. O tratamento, considerado inovador na medicina, tem ganhado cada vez mais espaço. Segundo o Projeto de Lei 2.371/2021, aprovado nesta semana pelo Senado, os pacientes em tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) poderão ter acesso mais rápido à imunoterapia. O texto altera a Lei Orgânica da Saúde para estabelecer que a imunoterapia deve integrar os protocolos do SUS quando se mostrar mais eficaz ou mais segura do que os tratamentos tradicionais. O texto segue para sanção presidencial.

O oncologista da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Marcello Fanelli explica que o corpo possui um sistema de defesa que reconhece células tumorais ou material genético alterado e as elimina. “O tumor tem mecanismos que saturam esse sistema, e ele deixa de reconhecer essas células como algo estranho. É justamente aí que a imunoterapia age, ativando o sistema de defesa para destruir as células cancerígenas”, detalha.